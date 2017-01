Ohutusõppusel sattus tulekustutisse vee asemel kütus

Äsja lõppenud aasta 26. septembril viidi Riigi Infokommunikatsiooni Sihtasutuses (RIKS) läbi regulaarne evakuatsiooni- ja tuleohutuse koolitus, mille käigus harjutati ka tulekustuti kasutamist.

Harjutus nägi ette kontrollitud tule kustutamist õues selleks ettenähtud tulesimulaatoris. Tuld kustutati vesikustutiga, mis ei erine väljanägemiselt teistest kustutitest, kuid nagu nimigi reedab, on see täidetud surve all oleva veega.

RIKSi juhataja Laur Lemendiku sõnul viib amet selliseid koolitusi ja õppusi läbi igal aastal. Ent kui üldjuhul on koolitustesse kaasatud päästeameti spetsialistid, siis seekord anti juhtohjad RIKSi enda töötaja kätte, kes valmistas ette ja viis läbi just kustuti kasutamise harjutust.

Sellises käigus ei olnud iseenesest midagi imelikku, sest töötaja on ise ühtlasi ka vabatahtlik päästja. Kogemusigi küllaga, sest ta oli varem korduvalt selliseid õppusi läbi viinud. Kustutid ja muu õppuseks vajaliku andis talle Põhja päästekeskus.

Eluohtlikud leegid

Õppuse käigus juhtus aga midagi erakordselt ohtlikku: gaasisimulaatorit vesikustutiga kustutades lahvatasid ühtäkki suured leegid, sest kustutist väljalastud vedelik süttis. Sellist asja ei oleks tohtinud juhtuda.

«Harjutus katkestati kohe, õppuse läbiviija summutas silmapilkselt kõik leegid,» kirjeldas Põhja päästekeskuse juht Priit Laos. Ta toonitas, et õnnetuses ei saanud keegi põletushaavu ega muid vigastusi.

«Kuna pääste jaoks on tegemist väga tõsise intsidendiga, siis peatasime kohe oma õppekustutite kasutamise ning viisime läbi teenistusliku juurdluse põlevvedeliku kustutisse sattumise asjaolude väljaselgitamiseks. Juurdluse käigus vaatasime üle kõik kustutid – need olid töökorras,» selgitas Laos.

RIKSis moodustati koguni eraldi komisjon, mis päästeameti spetsialistide abiga võttis ütlused kõigilt asjasse puutuvatelt töötajatelt.

Kanistrid läksid segamini

Kuidas siis põlevvedelik kustutisse sai? «Juurdluse tulemusena ei tuvastatud kellegi tahtlikku tegu, vaid pigem oli tegemist eksitusega kustuti täitmisel, kui vahetusse läks õppevahendite haagisel asunud veekanister ning kütusekanister,» sõnas Põhja päästekeskuse juht.

Harjutuseks vajaminev vesikustuti täidetakse veega tavaliselt juba enne koolitust. «See on iseenesest lihtne protsess,» tõdes Laos.

Laose sõnul muudeti pärast õnnetust selliste õppevahendite kasutamise ja väljastamise juhendit konkreetsemaks ja detailsemaks. Juhtunut peab ta kahetsusväärseks. «Tegemist on esimese sellise sündmusega ja oleme teinud kõik meist oleneva, et selliseid intsidente tulevikus ei juhtuks,» rääkis ta.

Ka RIKSi juhataja toonitas, et juhtunut menetleti põhjalikult. «Tegemist oli väga ohtliku intsidendiga. Halvima hoidsid ära intsidendis osalenud ja põlevvedelikuga täidetud kustutit hoidnud töötaja külmavereline käitumine ja koolituse läbiviija operatiivne tegutsemine leekide summutamisel,» ütles Lemendik.