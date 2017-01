Maa-amet: Saaremaa 5000 hektari suurune juurdekasv on ilmne liialdus

Maa-ameti esindajad tõdesid Saarte Häälele, et 5000 hektari suurune juurdekasv mere arvelt on ilmne liialdus, ja võtsid omaks, et ka amet ise pole vildaka info eetrisse jõudmisel süüst puhas.

«Need numbrid paistsid kohati koomilised välja,» sõnas maa-ameti katastri teabe- ja arendusosakonna juhataja Priit Kuus. Erinevate metoodikate alusel arvutatud andmete võrdlemisel tekkis möödarääkimine, pealegi tehti 1. jaanuaril eetris olnud saatelõik kohati valmis juba suvel.

Maa-amet saab tänu aeropildistamise ja laserskaneerimise võimalusele Eesti territooriumi kaardistamisel kasutada järjest täpsemaid andmeid ning just viimaste aastate täpsustamise tulemusel saame öelda, et Saaremaa territoorium on 1545 hektari võrra suurem, kui seni arvatud.

Priit Kuus selgitas, et varem olid haldusüksuste pindala arvutamisel aluseks 20 aastat tagasi koostatud paberkaardid, kus piirid võisid paigas olla isegi 50-meetrise nihkega. 2015. aastast võttis maa-amet kasutusele aga digitaalsed ruumiandmed, mis tulevad Eesti põhikaardilt.

«Nende digitaalsete ruumiandmete alusel lõikasime Eesti rannajoont pidi uuesti välja ja arvutasime Saare maakonna uue pindala ning sellest tuligi erinevus 1545 hektarit,» selgitas Kuus, kelle sõnul kasvab Saaremaa mere arvelt ehk ainult paar hektarit aastas.