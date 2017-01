Ivangorodis tekkis Eestisse pääsemiseks pikk järjekord

Pühade ajaks Eestisse sõitnud Jevgeni Dementjev rääkis Leningradi oblasti uudisteportaalile 47News, et kui autoga tulijaid ootab Vene poolel tundidepikkune järjekord, siis jalgsi pääseb üle piiri hõlpsamalt.

Dementjevi sõnul on siiski ka jalgsi piiri ületavatest inimestest tekkinud elav järjekord ning Eestisse pääsemiseks tuleb oodata umbes tund.

Ida prefektuuri pressiesindaja Kerttu Krall ütles Postimehele, et ka tema on kuulnud Vene poolel tekkinud järjekordadest, kuid Eesti pool ei saa Vene tolli ja piirivalve tööd kommenteerida. Ta märkis, et Eesti suunalt Venemaale sõites on olukord normaalne ja pikki järjekordi ei ole tekkinud.

Tema sõnul on ka varasematel aastatel juhtunud, et aasta lõpus ja jaanuari alguses tekivad Vene suunalt piirile pikad järjekorrad, kuna Venemaal on praegu pikad pühad ja paljud inimesed tulevad selleks ajaks Eestisse. Ida prefektuur soovitas enne jõule laialisaadetud pressiteates inimestel arvestada sellega, et ajavahemikus 24. detsember kuni 4. jaanuar võivad piirile tekkida järjekorrad.