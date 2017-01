Piltuudis: Helsingis elav eestlane kudus 160-ruutmeetrise Eesti lipu

Lipu kudumist alustas ta vabariigi aastapäeval aastal 2013. «Ma üritasin, et nüüd lõppeb aasta ja jõuan ka oma näputööga ühele poole, mis oli algselt plaanitud küll viis aastat, et täpselt Eesti Vabariigi sajandaks sünnipäevaks valmis saada,» rääkis Pihl raadiosaates «Vikerhommik».

160-ruutmeetrilist lippu kudus ta oma kahetoalises korteris praktiliselt iga päev ja päevas kulus sellele keskmiselt kolm tundi. «Mul oli oma taktika, et 500 silma, siis oli väike kohvipaus ja siis jälle 500,» kirjeldas ta.

Mees arvutas kokku, et lipu kudumiseks kulus kokku umbes 3000 tundi, 140 kilomeetrit lõnga ja 4000 eurot. Paljud inimesed aga aitasid teda ja panid omalt poolt rahaliselt õla alla.

Pihl tunnistas, et lipp tekitas korteris ohtralt tolmu, ent ta kiitis, et naine on tal tubli ja pidas vastu. «Ma arvan, et ükski normaalne meesterahvas sellise asjaga ei tegeleks ega hakkakski tegelema, aga (naine - toim) pidas vastu ja nüüd ta on tehtud ja ega siin ei olegi midagi keerulist. Igaüks saab sellega hakkama, lihtsalt vähe tahtejõudu on vaja ja vastupidavust,» rääkis ta.

Pihl tõdes, et kui ta midagi ette võtab, siis püüab ta selle ka ruttu valmis saada, kuigi seda lippu ei olnud võimalik väga kiiresti valmis saada.

Saatejuhi küsimusele, kas midagi läks vahepeal ka sassi, vastas Pihl jaatavalt. Ta täpsustas, et neil on peres väike koer, kes oma käppadega tihtipeale kudumi lahti harutas. Ent looma peale ta kuri ei olnud, vaid pahandas pigem endaga, et ta vardaid kuidagi ei kinnitanud.

Lipu viis ta lattu hoiule ja nüüd tunneb mees, et midagi oleks toas justkui puudu. «See oli kui väikese lapse kasvamine, kes nüüd 31. detsembril sai nelja-aastaseks.»

Praeguste plaanide järgi tahab ta lipu lõplikult valmis saada 24. veebruariks, kui Eesti riik saab 99-aastaseks. «Tuleb leida pind, kus see maha laotada ja vaadata, mis vigade parandusi seal veel teha on vaja,» märkis Pihl, kelle sõnul jõuab lipp tõenäoliselt Eesti Rahva Muuseumi.