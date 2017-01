TTÜ suurreform tõi tüli

«Teadusprorektor ütles, et olen head tööd teinud, aga koostööd enam ei jätkata,» rääkis 2. jaanuaril koondamisteate saanud Liia Rebane, ja lisas, et ehkki kogu ülikooli struktuurireformi on väga pikalt ette planeeritud, tuli selline uudis väidetavalt üllatusena.