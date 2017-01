Pentus ja Roode viisid Autorollo kriminaalasja riigikohtusse

Roode ja Pentuse kaitsjad taotlevad kassatsioonkaebustes oma kaitsealuste õigeksmõistmist, nagu on nende seisukoht olnud kogu senise protsessi jooksul. Riigikohus peab nüüd otsustama, kas kaebused võetakse menetlusse.

Viimati tuli Autorollo süüasjas kohtulahend detsembri alguses, kui ringkonnakohus muutis veidi maakohtu lahendit. Roode jäi teises kohtuastmes süüdi kaasaaitajana pankrotimenetluses maksejõuetuse põhjustamises ja võttis selle eest vastu rahalise karistuse 480 päevamäära ehk 12 230 euro ja 40 sendi ulatuses.

Teadvalt võltsitud dokumendi kasutamise eest karistas kohus Roodele 12 230 euro ja 40 sendi suuruse rahalise karistusega. Liitkaristuseks kujunes ringkonnakohtus kohustus tasuda 12 740 eurot, ühtlasi kohaldas ringkonnakohus Roode suhtes lisakaristusena ettevõtluskeeldu neljaks aastaks. Muus osas jättis ringkonnakohus maakohtu lahendi jõusse.

Pentus ja Roode jäid 16. juunil Harju maakohtus süüdi kõigis neile süüks pandud episoodides. Väino Pentus tunnistati süüdi OÜ Autorollo maksejõuetuse tekitamises, maksevõime olulises vähendamises ja püsiva maksejõuetuse süvendamises, raamatupidamiskohustuse rikkumises, võltsdokumendi kasutamises ja omastamises ning teda karistati tingimisi kahe aasta pikkuse vangistusega kolmeaastase katseajaga.

2010. aastal ettevõtte sisulise juhtimise üle võtnud Siim Roodele mõistis kohus OÜ Autorollo maksejõuetuse põhjustamise ja dokumendi võltsimise eest rahalise karistuse 300 päevamäära ulatuses, mis Roode sissetulekut arvestades tähendab 7644 euro maksmise kohustust. Samas jättis kohus tsiviilnõuded läbi vaatamata.

Kohtu all olev Siim Roode eitas aprillis viimases sõnas süütegude toimepanemist, Väino Pentus loobus viimasest sõnast. Kohtuvaidlustes nõudsid Pentuse kaitsja vandeadvokaat Marko Kairjak ning Roode kaitsja vandeadvokaat Natalia Lausmaa oma kaitsealuste õigeksmõistmist.

Põhja ringkonnaprokuratuuri vanemprokurör Maria Entsik leidis kohtuvaidlustes, et Pentuse süü maksejõuetuse tekitamises, raamatupidamiskohustuse rikkumises, võltsitud dokumendi kasutamises ja omastamises on tõendatud. Selle kõige eest nõudis prokurör Pentusele kahe aasta ja seitsme kuu pikkust tingimisi vangistust viieaastase katseajaga. Tingimisi karistust nõudes arvestas prokurör asjaoluga, et kuritegude toimepanemisest on möödunud juba pikk aeg.

Siim Roodele nõudis prokurör maksejõuetuse põhjustamise ja dokumendi võltsimise eest rahalist karistust 500 päevamäära ulatuses, mis Roode puhul teeb 12 740 eurot. Lisakaristuseks nõudis süüdistaja Roodele ettevõtluskeeldu neljaks aastaks.

Menetluskulud tulnuks prokuröri hinnangul jätta süüaluste kanda, mis tähendab, et Pentusel tulnuks tasuda 5555,5 eurot ja Roodel 1878 eurot. Samuti toetas süüdistaja pankrotihaldurite poolt Pentuse vastu esitatud tsiviilhagi.

Tunamullu detsembri alguses Harju maakohtus toimunud istungil keeldusid Pentus ja Roode ütluste andmisest.

Roodet ja Pentust süüdistatakse ettevõtte maksevõime olulises vähenemises ja püsiva maksejõuetuse süvendamises ning võltsitud dokumentide kasutamises ning Pentusele on esitatud süüdistus ka raamatupidamiskohustuse rikkumises ja omastamises.

Pentus oli alates 28. juulist 2008 OÜ Autorollo ainuosanik ja juhatuse liige ning 26. aprillil 2010 sai ettevõtte ainuomanikuks ja sisuliseks juhiks Roode. Süüdistuse kohaselt oli omanikuvahetuse ajaks ettevõtte majanduslik olukord väga halb ning Roode korraldas koos Pentusega vara väljaviimise ettevõttest, et vältida vara müüki võlausaldajate nõuete katteks ja vabastada Pentus võlgade isiklikust käendusest. Peamiselt puudutasid need tehingud nelja veoki ja 11 haagise väljaviimist OÜ Autorollo põhivara hulgast.

Süüdistuse kohaselt kaotas OÜ Autorollo omandiõiguse varale väärtusega vähemalt 2,36 miljonit krooni, kuid vabanes kohustustest ainult 0,88 miljoni ulatuses. Seega tekitasid Pentus ja Roode ettevõttele ligi 1,5 miljonit krooni ehk 94 000 eurot kahju.

Samuti kasutasid Roode ja endise välisministri Keit Pentus-Rosimannuse isa Väino Pentus süüdistuse kohaselt OÜ Autorollo raamatupidamises võltsitud laenulepinguid, et katta näiliselt kassapuudujääki ja vabastada Pentus võimalikest tsiviilõiguslikest nõuetest.

Pentusele esitati süüdistus ka ettevõttele kuulunud sõiduauto Ford Tourneo müügist saadud raha omastamises ning raamatupidamiskohustuse rikkumises. Nimelt oli OÜ Autorollo raamatupidamine eksperdi hinnangul korraldatud ebausaldusväärselt ning seetõttu oli oluliselt raskendatud ülevaate saamine ettevõtte varalisest seisust aastail 2009–2010.

Kriminaalasja kohtueelse uurimise viis läbi keskkriminaalpolitsei majanduskuritegude büroo ja menetlust juhtis Põhja ringkonnaprokuratuur.