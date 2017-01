Parem uppumissurm kui NKVD ehk kuidas 16 eestlast pisikese purjekaga üle ookeani sõitsid

Maia Andre saab 1945. aasta 5. juulil kirja Rootsi võimudelt, milles palutakse poliitilistel põhjustel sinna riiki põgenenutel naasta Eestisse, mille nõukogude väed on rootslaste sõnul vabastanud. Viisakas toonis läkitus tekitab õudu, sest nii Maia kui ka tema samuti Rootsi põgenenud lähedased teavad, mis juhtus Eestis pärast punaste võimule saamist, ning aimavad, mis juhtuks kodumaal nende endiga.

Ent märke, et Nõukogude Liit pole oma välismaal viibivaid alamaid unustanud, on õhus teisigi. Venelastele alluvas raadiojaamas sõimatakse üle mere pagenud eestlasi esiti fašistideks ja sõjakurjategijateks. Mõni õhtu hiljem tehakse aga kannapööre ja nimetatakse põgenikke hoopis patriootideks, kes lahkusid kodumaalt sakslaste rõhumise tõttu ning pöörduvad esimesel võimalusel koju tagasi. Naasmise hõlbustamiseks ilmuvad Stockholmi lehtedes kuulutused, milles palutakse eestlastel end NSV Liidu konsuli juures registreerida.

Loomulikult saadetakse ka Nõukogude Liidust põgenikele kirju, milles tõotatakse, et kodumaale naasjatega ei juhtu midagi halba. Rootsi valitsus ei hiilga suure Nõukogudemaa surve all just meelekindlusega (lisaks hulgale SSis võidelnutele saadetakse venelastele tagasi isegi 600 alust, millega nõukogude võimu eest Rootsi põgeneti) ja tavaliste rootslaste vastuseisust hoolimata on oht, et need, kes ise ei lähe, saadetakse tagasi sunniviisiliselt. Nii langetavadki Maia lähikondsed otsuse: põrutame Ameerikasse, Venemaast nii kaugele kui vähegi võimalik!