Pilk pornokomisjoni «mustale nimekirjale»

«Mul sai lihtsalt mõõt täis,» märkis ta. «Kender osava provokaatorina kirjutas juba pornograafiliseks tunnistatud teksti ümber kirillitsas ja saatis selle uuesti ekspertiisi, et kas see on nüüd ka pornograafiline. Komisjon otsustas, et on, kuid seejärel kirjutas ta selle ümber heebrea keeles ja saatis jälle komisjoni, mille peale komisjon vähemalt sisekirjavahetuses leidis, et see enam ei ole pornograafiline. Püüdsin inimesi mõistusele tuua, et neid keeratakse ümber sõrme, kuid mind ei võetud kuulda. Leidsin, et ma ei saa selles komisjonis jätkata – minu jaoks muutus kogu see asi lihtsalt naljakaks,» selgitas Laurits.

Erinevalt kaheksast teisest ekspertkomisjoni liikmest hindas Laurits, et «Untitled 12» ei ole pornograafiline teos. Seda põhjusel, et ametnikud ei peaks kirjanduse üle otsustama.

Enne Kenderi juhtumit osales ta vaid ühe juhtumi arutelus, kus filmilevitaja küsis arvamust filmi «Nümfomaan» kohta. Seda eksperdid pornograafiliseks ei tunnistatud. «Enne kui vastata üldse küsimusele, kas teos on pornograafiline, tuleks legaalses sõnastuses täpselt ära formuleerida, mis asi see pornograafia on. Pädevat definitsiooni praegu ei ole ja seetõttu on ka sellise komisjoni töö rohkem muljetamise tasandil,» arvas Laurits.

Liikmed palka ei saa

Komisjoni tegutsemisaja jooksul läbi arutatud 26-st juhtumist tosin on tunnistatud pornograafilise sisuga või julmust või vägivalda propageerivaks teoseks ja teine tosin ei ole sellist hinnangut saanud. Ühe juhtumi puhul oli tegu osaliselt pornograafilise teosega ja üht juhtumit polnud võimalik hinnata.

Seaduse järgi peab ettevõtja ise enne teose levitamist või demonstreerimist analüüsima selle sisu, kuna julmust või pornograafiat sisaldavaid teoseid ei tohi näidata ega muuta kättesaadavaks alaealistele. Niisamuti teevad seda ka raamatukogud – alles hiljuti palus rahvusraamatukogu ministeeriumile saadetud päringus alaealistele keelatud teostest ülevaadet.

Pornograafiliste, julmade või vägivaldsete teoste levitamine ei ole iseenesest keelatud, aga järgida tuleb seaduses (pornograafilise sisuga ja vägivalda või julmust propageerivate teoste leviku reguleerimise seadus - toim) ette nähtud nõudeid. Seaduse mõte seisneb just lastekaitses.

Kuna iga kord ei ole teose sisu üheselt määratletav, võibki ettevõtja taotleda teose läbivaatamist ja abi sisu määratlemiseks ekspertkomisjonilt. Teinekord vajavad ekspertide abi ka ametkonnad. Siinkohal on oluline märkida, et komisjon ei ole siiski uurimisorgan, vaid annab hinnangu.

Kui taotlus on esitatud, kogunevad komisjoni liikmed koosolekule või esitab igaüks oma arvamuse kirjalikult. Palka ükski liige selle eest ei saa. Otsus tuleb hiljemalt 30 päeva jooksul ja see tehakse teatavaks ka üleriigilise levikuga ajalehes. Teoste edaspidisel levitamisel tuleb komisjoni otsusega arvestada ehk siis tagada, et need ei oleks näiteks alaealistele kättesaadavad. Samas võib ekspertkomisjoni otsuse peale esitada ka vaide.

Käsitletud juhtumid

Novell «Untitled 12»

Viimati hindas pornokomisjon 2015. aasta kevadel novelli «Inim-inetus», mis on kirjanik Kaur Kenderi esimene osa palju kõneainet pakkunud kolmeosalisest teosest. Teine osa selles teoses ongi kurikuulus novell «Untitled 12», mis Kenderi lapsporno tootmise süüdistusega kohtu alla viis.