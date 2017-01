Piirivalve konfiskeeris Eestisse tulnud Vene sõidukijuhilt antiradari

Koidula maanteepiiripunkti riiki sisenevale suunale saabus eile hommikul kell 7 piirikontrolli Vene numbrimärkidega Toyota sõiduauto, mille kontrollimisel leiti masinast antiradar, teatas Lõuna prefektuur.

Piirivalvurid selgitasid, et auto roolis olnud 43-aastasele Vene kodanikule, et sõidukist avastatud seade on Eestis seadusega keelatud. Piirivalvurid lubasid mehe riiki, kuid konfiskeerisid antiradari.

Antiradar on seade, mis annab juhile märku politsei kiirusemõõtja signaalist. Osa selliseid seadmeid võib ka kiiruse mõõtmist segada. Samas on politseil olemas antiradaripüüdjad, mis tuvastavad taolise eseme olemasolu autos.

Politsei konfiskeerib Eestis aastas sadu taolisi seadmeid. Politsei laseb kõik konfiskeeritud antiradarid hävitada, ütles politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja.