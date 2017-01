Kaart: need piirkonnad on pakase ajal päästjate erilise tähelepanu all

Mullu jaanuaris hukkus Eestis külmade ilmade saabudes tulekahjude tagajärjel 11 inimest, mida on selgelt liiga palju. Võrdluseks: terve aasta jooksul hukkus tulekahjudes 38 inimest.

Päästeameti peadirektori asetäitja Tauno Suurkivi sõnul kannab ameti senitehtud ennetustöö head vilja, sest tulekahjudes hukkunute arv on üldplaanis vähenenud. Ent muret valmistavad endiselt just külmade ilmade saabumisel aset leidvad traagilised tulekahjud.

«Hakkasime siis sügisel mõtlema, et mida saaksime tulekahjude ärahoidmiseks veel ära teha,» ütles Suurkivi, «ja lõpuks kasvaski välja plaan, et esimese krõbeda külma saabumisel paigutame oma ressursi ümber piirkondadesse, kus tuleoht kõige suurem.»

Kui eile selgus, et ilm läheb järsult külmemaks ja pakaseperiood võib kesta vähemalt nädala, otsustaski amet alates homsest rakendada uutmoodi lähenemist. Mida see siis täpsemalt tähendab?

Eestis on kokku 72 riiklikku päästekomandot ja neist seitsmes (Tartu, Pärnu, Jõhvi, Narva ja Tallinnas kesklinna, Lilleküla, Nõmme komandod - toim) tegutseb kaks meeskonda. Kui muidu asuksid mõlemad meeskonnad komandos, siis järgnevatel päevadel liigub üks neist ümberkaudsetes riskipiirkondades, kus võib suure tõenäosusega tulekahju puhkeda.

Suurkivi rõhutas aga, et kindlasti ei tohiks nüüd järeldada, et komandod asuvad valedes kohtades. «Komandod paiknevad ikka selle järgi, kus juhtub rohkem liiklus-, vee- ja tuleõnnetusi, kuid kuna hetkel on meie tähelepanu all konkreetselt ülekütmisest tingitud probleemid, siis see tingib vajaduse olla ajutiselt komandost eemal,» selgitas ta.

Teisisõnu on meeskonnad kriitilisel hetkel valmisolekus nii komandos kui ka suurema ohuga piirkondades kohapeal – inimestele ja õnnetustele lähemal, mis tagab kiirema reageerimise elupäästesündmustele.

Neis piirkondades on tulekahjude puhkemine kõige tõenäolisem:

Põhja-Eesti Tallinnas on ohtlikemateks piirkondadeks Lasnamäe, Mustamäe, Kesklinn, Õismäe ja Kalamaja. Harjumaal on neiks piirkondadeks Maardu elamute piirkond, Muuga aedlinn, Loksa, Kehra, Keila ja Paldiski. Põhja päästekeskuse päästemeeskonnad teevad seal järgmise viie päeva jooksul kodunõustamisi, keskendudes eeskätt ahiküttega elamutele. Lisaks hoitakse silm peal piirkondadel, kus statistika järgi on tulekahjude arv suurem. Samal ajal aga arvestatakse, et Harjumaal selle tõttu reageerimiskiirus ei halveneks. Lääne-Eesti Pärnus jääb üks päästemeeskond toimetama komando juurde ja liigub ringi Vana-Pärnu puiduküttega majade piirkonnas, teine meeskond liigub aga Sindi linnas. Kõik teised Lääne-Eesti päästekomandod teevad külmaperioodi alguse erakorralist ennetustööd oma komando lähiümbruse puiduküttega elamupiirkondades. Lõuna-Eesti Lõuna-Eestis on lisatähelepanu vajavateks piirkondadeks Võnnu, Kambja, Laeva ja Puhja, kus on palju puithooneid ja suvilatest ümberehitatud elumaju. Tartus on erilise tähelepanu all Annelinn ja kesklinn. Ida-Eesti Ida-Eestis on fookuses Kohtal-Järve Ahtme linnaosa, kus puhkeb keskmiselt üks tulekahju kvartalis. Riskipiirkonnaks on ka suhteliselt väikesel maa-alal asuv, kuid tihedalt asustatud Narva linn.

Kodude külastamised ja mahajäetud majad

Piirkondade kaardistamisel on arvesse võetud viimase kolme aasta tulekahjude statistikat, kuid mitte ainult. Aastate jooksul on päästjad ennetustöö käigus külastanud 50 000 kodu ja seegi on andnud korraliku ülevaate paikadest, kus tuleohutusega enam probleeme on.