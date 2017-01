Eestisse saabub sisserändajaid ülekaalukalt kõige enam Venemaalt ja Ukrainast

Kui Eestis on viimastel aastatel pakkunud palju kõneainet Eestisse vastu võetud sõjapõgenikud, siis sisseränne ida poolt on suurusjärgu võrra suurem – viimase kolme aastaga on Eesti andnud elamisloa ligi 8500 Venemaalt või Ukrainast saabunud inimesele.