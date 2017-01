Riigikogu kantselei direktor Maria Alajõe pole otsustanud uueks ametiajaks kandideerimist

Riigikogu kodu- ja töökorra seadus näeb ette Riigikogu Kantselei direktori valimise avaliku konkurssi korras viieks aastaks.

Alajõe märkis, et tema ametiaeg lõpeb käesoleva aasta juulis, mistõttu ka konkurss välja kuulutati.

«Nii nagu teistelgi võimalikel kandidaatidel on minulgi aega otsuse langetamiseks 25. jaanuarini,» vastas Alajõe küsimusele, kas ta kandideerib uueks ametiajaks

Kantselei direktori ülesanne on kantselei töö korraldamine ja juhtimine, strateegia ja eesmärkide välja töötamine ja elluviimine. Direktori ametikohal töötamise eeltingimuseks on riigisaladusele juurdepääsu õiguse omamine. Konkursi võitnud kandidaat nimetatakse ametisse riigikogu juhatuse otsusega pärast vastava juurdepääsuloa saamist.

Konkursi viib läbi Fontes PMP, kandideerimise tähtaeg on 25. jaanuar. Teenistusse asumise aeg on 15. juuli 2017 ja teenistustähtaeg on viis aastat. Riigikogu kantselei direktori põhipalga suurus on vahemikus 3800 – 4500 eurot.

Konkursi tingimustega saab tutvuda kantselei kodulehel.