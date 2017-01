Pevkuri ja Michali kinnitusel on neil koht teineteise meeskonnas olemas

Michal märkis intervjuus «Aktuaalsele kaamerale», et pärast erakonna esimehe valimisi on tema järgmine väljakutse kohalikud valimised, vahendab ERRi uudisteportaal. «Ma kavatsen Tallinnas kõvasti tööd teha ja kui hästi läheb, äkki saan linnapeaks,» ütles ta.

Pevkur ütles, et erakond peab minema edasi ühtse meeskonnana ja küll siis tulevad ka võidud nii kohalikel valimistel, riigikogu valimistel kui ka europarlamendi valimistel. Pevkur selgitas, et on Michaliga kokku leppinud, et ükskõik, kumb võidab, ühtse meeskonnana minnakse edasi.

Reformierakond valib uue esimehe sel laupäeval.