Türgis valmiv parvlaev Tiiu läks täna esmakordselt merele

Tallinna Sadama pressiesindaja Sirle Arro sõnul on tegemist mitteametliku veekatsetusega, et testida, kuidas laev merel käitub.

Ametlikke veekatsetusi veel Tiiuga läbi viidud ei ole. Ametlikule veekatsetusele võetakse kaasa erinevad osapooled, muu hulgas klassifitseerimisühingu esindaja.

TS Laevade juht Kaido Padar on öelnud, et pärast veekatsetuste alustamist läheb laeva üleandmiseni üks kuni poolteist kuud. Samas tehases valminud Leigril võttis veekatsetustest laeva üleandmiseni aega paar kuud, Tiiuga läheb kiiremini, kuna paljud Leigrile tehtud märkused on Tiiu puhul juba arvesse võetud.

Parvlaev Tiiu hakkab sõitma mandri ja Hiiumaa vahelisel Rohuküla-Heltermaa liinil.

Türgis Sefine laevatehases valmis ka parvlaev Leiger, mis asus Eesti poole teele novembri alguses ja alustas enne jõule Rohuküla-Heltermaa liinil regulaarreise.