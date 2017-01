Rongisodijad tekitasid mullu Elronile ligi 72 000 eurot kahju

Viimati vandaalitseti Viljandis Vaksali tänaval raudteejaama lõpp-peatuses seisnud Elroni rongi kallal ööl vastu 3. detsembrit. Kahju, mis sodimisega vedajale tekitati, on üle 7000 euro. Politsei alustas juhtunu uurimiseks kriminaalmenetlust, kuid pole kahtlustust veel kellelegi esitanud.

Politsei otsib rongi sodijaid. Foto: Lõuna prefektuur

«Meie jaoks on täiesti arusaamatu, miks osa inimesi otsustab meie ühist vara niimoodi rikkuda,» ütles Elroni haldusosakonna juht Kati Tammjärv. «Esitame alati vandalismi kohta avalduse politseile, aga meile teadaolevalt ei ole viimasel ajal ühtegi kurjategijat tabatud.»

Tammjärv palub kõigil, kes märkavad kahtlast toimetamist lõppjaamas seisvate rongide ümbruses või kellel on muid sellekohaseid vihjeid, anda neist koheselt teada politseile või Elronile.

Elron on püüdnud koostöös taristuettevõtetega leida rongide parkimiseks kõige paremini valvatavad asukohad ja investeerinud ise mitme jaama lisaturvakaameratesse. «Meil on võimalus kasutada ka taristuettevõtete kaamerate salvestisi, ent sageli on vandaalid osavad leidma nii öelda pimedaid nurki,» sõnas Tammjärv.

Rongide puhastamine võib minna lihtsamaks

Ta lisas, et kuna probleem on jätkuvalt terav, püüab ettevõte leida lahendusi turvalisuse tõstmiseks. Nii ongi praegu testimisel rongide katmine ainega, mis võimaldaks nende hõlpsamat ja odavamat puhastamist. Lisaks on töös mitu plaani sodimiste ennetamiseks, ent neist ei saa veel avalikult rääkida.

Viimastel aastatel on huligaanitsemisi rongide kallal Eesti eri paigus ette tulnud korduvalt, mistõttu on politsei soovitanud valvestada lõpp-jaamad turvakaameratega. See annaks paremad võimalused huligaanitsemisi ennetada, aga samas ka avastada. Näiteks Viljandi raudteejaama lõpp-peatuses valvekaamera veel puudub.

Sodimised leiavad aset sageli öösiti lõpp-peatustes, kus rongid kümmekond tundi peatuvad. Lisaks rahalisele kahjule, mida sodimisega tekitatakse, peavad kannatama ka reisijad, sest kuni rongi puhastatakse, tuleb läbi ajada vähema veeremiga. Samuti on huligaanid kiviga puruks visanud Elroni rongide aknaid.

Politsei palub jätkuvalt kõigil, kes oskavad anda abistavat infot vandaalitsejate kohta, helistada telefonil 433 8969 või 612 3000.