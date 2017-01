Valitsus võttis Hiiumaa valdade ühinemise otsustamisel lisaaega

«Valitsus otsustas võtta teema kaalumiseks lisaaega viidates kohanimenõukogu soovitustele,» ütles riigihalduse minister Mihhail Korb neljapäeval BNSile.

Ühineda otsustanud Hiiu vald ja Käina vald on soovinud võtta uueks nimeks Hiiumaa vald, kuid kohanimenõukogu on juhtinud tähelepanu, et Hiiumaa vald on sobiv nimi terve saare valdade ühinemisel. Ühendvallaga ei ole aga siiani soovinud liituda Emmaste vald ja Pühalepa vald.

Korbi sõnul on nimeküsimus üleval ka mõne teise ühendvalla loomise juures ning valitsus soovib kogu teemat arutada veel jaanuari jooksul.

Valitsus kiitis neljapäeval heaks kolme ühendomavalitsuse ehk Haapsalu linna, Tartu valla ja Põltsamaa valla tekke.