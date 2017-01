Imre Sooäär: inetuks kiskunud juhivalimised kahjustavad Reformierakonna mainet

Postimees avaldab Sooääre postituse täismahus.

Olen nördinud, et Reformierakonna esimehe valimised on viimase nädalaga kiskunud inetuks. Teistes erakondades toimunud halva maitsega sisevalimised oleksid võinud olla heaks õppetunniks. Paraku nagu selgub, ei suutnud Reformierakond esmakordseid kahe kandidaadiga sisevalimisi ka ise väärikalt välja kanda. See kahjustab nii erakonna, kui ka kandidaatide mainet.

Õnneks ühele negatiivsele seigale sai eilses kandidaatide debatis selgust. Hanno Pevkuri kinnitusel pole ei tema ega tema kampaaniameeskond Tähesõdade paroodia mängu FBs loonud. Mul pole põhjust tema sõnades kahelda. Mäng ise oli kohatu ja võis Hannole isegi hääli maksma minna, sest teise kandidaadi mahategemine ei too kunagi sära. Seda tõestas ka mängu vähene laikide arv FBs. Kes iganes selle maitsetu nalja välja mõtles suutis negatiivset energiat külvata küll. Samas teeb tõsiselt muret, kui vastab tõele, et et ühele kandidaadile oli avatud rohkem erakonnasiseseid suhtluskanaleid, kui teisele. See ei ole kindlasti vabade ja demokraatlike sisevalimiste puhul aktsepteeritav. Kõigile kandidaatidele peavad kehtima võrdsed võimalused ja vaba juurdepääs erakonna liikmeteni.

Seisame tegelikult võibolla suurema ajaloolise valiku ees, kui arvame. Andrei Korobeinik kirjutas Postimehes, et valimiste võitja määrab kogu erakonna tuleviku. Mina seevastu arvan, et kaalul on palju rohkem, kui ühe erakonna tulevik. Kui Postimehe küsitluses arvas üle 80% lehe lugejatest, et Hanno Pevkur sobib paremini erakonna esimeheks, siis kindlasti on see mõttekoht, miks see nii on ja mis oleks nii erakonnale, kui Eestile parem. Ilmselt mõtlevad paljud vastanutest erakonna juhtimise kõrval ka riigi juhtimisest. Ja tegelikult valibki Reformierakond laupäeval endi seast tulevase peaministri kandidaadi, kellest saab ühtlasi ka erakonna esimees.

Kuigi erakonna juhtide valimisele pole peale erakonna liikmete kellelgi asja, siis kaudselt on see ikkagi terve riigi asi. Eriti, kui tegu on Riigikogu valimised võitnud erakonnaga, kellel on riigikogus enim kohti. Erakonna esimehest peaministri kuvand hakkab oluliselt mõjutama ka riigi kuvandit. Sellega peavad ka erakonna liikmed arvestama.

Kuulasin eile tähelepanelikult debatti kahe peaministri kandidaadi vahel. Lausa kahju, et seda üle ei kantud. See oli sisukas, asjalik ja konkreetne. Debati toon oli ainult positiivne ja võimaliku sopaloomise asemel kroonisid seda vastastikused reveransid. Kõige olulisem, mida ma oma küsimusele vastuses kandidaatidelt teada sain oli see, et mõlemad neist leiavad võitjaks osutudes kaaskandidaadile koha oma meeskonnas. See on ainuõige otsus mõlema mehe poolt, kes iganes neist laupäeval võidab, sest lõhenenud Reformierakonda pole ei erakonna liikmetele endile, ega Eestile vaja. Igati väärikas uus tase erakondade sisevalimistel, kui meenutada kasvõi seda kuidas üks võidu suuremeelselt käest andnud kaitseminister pärast erakonna sisevalimisi Riigikogusse «asumisele saadeti».

Reformierakonnal on kaks tugevat valikut, peaagu ühe pikkused ja sama sportlikud. Isikutena tasavägised ja sarnase haridusteega. Kaks stiili, üks jõulisem ja vertikaalsem, teine kaasavam ja horisontaalsem, aga mõlemad on töökad, pühendunud ning kindlasti panustavad ka edaspidi Eesti tugevamaks tegemisel.