Karilaid: see parlament kooseluseaduse rakendusakte vastu ei võta

Karilaidi sõnul on selle küsimuse lahendanud Sotsiaaldemokraatliku Erakonna (SDE) esimees Jevgeni Ossinovski isiklikult, kes hiljuti avalikult ütles, et tema ei näe, et selle parlamendi koosseisuga kooseluseadus edasi liigub ning Karilaid kinnitas BNSile, et on Ossinovskiga nõus.

«See parlamendikoosseis kooseluseaduse rakendusakte vastu ei võta ja tal [Ossinovskil] on selles kohas õigus,» ütles Karilaid.

«See tooks vaid tüli ja lahkhelisid ja võimendaks vastasseisu. Samas täna pole ka jõudu, et see kooseluseaduse baasseadus tühistada. See asi on hetkel maa ja taeva vahel. Kui ühiskonnas tekib sellele [kooseluseaduse rakendusaktidele] suurem tellimus, siis on see võimalik. Täna on näha, et ühiskonna jaoks on see küsimus tähtsuselt umbes 155s, mitte eespool.»

Ossinovski kirjutas parteilehes Sotsiaaldemokraat, et «kindlasti jääb mõni teema - tulenevalt sellest, et partnerid on eri meelt - lõpuni lahendamata ja peab ootama järgmist valitsust ehk seda uut poliitilise avanemise akent». «Üks selliseid on sotsiaaldemokraatide initsiatiivil vastu võetud ja tänavu jõustunud kooseluseadus. See peab ka juriidiliselt korrektselt rakenduma, et inimesed saaksid ka päriselt oma õigusi teostama hakata. Praeguses parlamendi koosseisus ma seda poliitilist tahet paraku ei näe,» kirjutas SDE juht.

Ka õiguskomisjoni eelmine juht, SDE liige Heljo Pikhof leidis, et parlamedi praeguse koosseisuga ei saa rakendusaktidega edasi minna.

Riigikogu lõpetas kooseluseaduse rakendusseaduse esimese lugemise 25. novembril 2015. Pärast seda otsustati arutelusid jätkata õiguskomisjonis, kus viimane arutelu sel teemal toimus eelmise aasta 21. jaanuaril.

Kooseluseaduse võttis vastu riigikogu eelmine koosseis ja see jõustus aasta tagasi 1. jaanuaril. Rakendusseaduse jõustamine on vajalik selleks, et täpsustada kooseluseadusest tulenevate õiguste realiseerimise korda ehk seda, kuidas saab kooseluseadust igapäevastes praktilistes olukordades rakendama hakata.