Lõppes Reformierakonna juhi elektrooniline eelhääletamine

Nii elektroonilise eelhääletamise kui ka pabersedelitega hääletamise tulemused tehakse teatavaks laupäeval peetaval Reformierakonna üldkogul pärast pabersedelitega hääletamise lõppu, ütles erakonna pressiesindaja Silver Pukk BNSile.

Pukk ei osanud öelda elektroonilisel teel hääletanud reformierakondlaste arvu. Ta kinnitas, et süsteem on nii seatud, et seda ei saa vaadata.

Pukk on BNSile öelnud, et erakonna juhi elektrooniline valimine on turvaline ega võimalda manipuleerimist.

Elektroonilisel eelhääletusel erakonna intranetis sai osaleda vaid mobiil-ID või ID-kaardiga ennast tuvastades. «Samasugune isikutuvastus toimub ka e-valimistel või sisenedes internetipanka, mille turvalisuses ei kahtle ilmselt keegi,» sõnas ta.

Alates 2. jaanuarist said erakonna liikmed hääletada elektrooniliselt Reformierakonna esimehe ja juhatuse liikme kandidaatide poolt. Hääletamine toimus ööpäevaringselt Oravavõrgus.

Elektrooniline eelhääletamine lõppes neljapäeva õhtul kell 18 ja sedeliga hääletamine ning tulemuste kinnitamine leiab aset laupäeval Reformierakonna üldkogul Swissotel Tallinn konverentsikeskuses.

Reformierakonna esimeheks kandideerivad Kristen Michal ja Hanno Pevkur.