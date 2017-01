Mihhail Stalnuhhin hakkas lastekirjanikuks

Tegu on esimese raamatuga lastele mõeldud sarjast ja kuna raamatud ilmuvad nii eesti- kui ka venekeelsetena, leiab autor, et tema lasteraamatuid on hea kasutada keeleõppes.

Stalnuhhin ütles, et kirjutades lähtus ta eelkõige sellest, et õpikus oli vaja läbivat kangelaste paari ja selleks on nüüd koerapoeg ja kiisu. «Peategelased peavad olema lastele lähedased ja arusaadavad. Enamik nendest lugudest on elust võetud ja lastega aset leidnud. Aga et kergemini väikese lugejani jõuda, on peategelasteks kassipoeg ja kutsikas,» paljastab autor telgitaguseid.

Stalnuhhini enda lapsed on juba täiskasvanud, aga ta on lugusid leidnud ka sõprade laste elust. «Kuidas karta...» näeb hea välja ka tänu vahvatele illustratsioonidele, mille autor on Anna Ring, kes lõpetas mullu kunstikooli ja kelle diplomitöö võlus kirjastuse Argo rahvast. Eesti keelde on raamatu tõlkinud Helle Tiisväli ja autor on tõlkega väga rahul.