Postimees kuulutab 20. korda välja aasta inimese

Meie veebis saab aasta inimese tunnustamise üritust Radissoni hotellis jälgida otsepildi vahendusel.

Aasta inimese auhinda, millega kaasneb Ivo Lille klaasskulptuur, antakse tänavu välja 20. korda. Postimehe peatoimetaja Lauri Hussari sõnul võimaldab see 1997. aastal alguse saanud traditsioon esile tõsta neid, kelle tegevusel on märkimisväärne mõju ühiskonnale ja inimestele.

«Meie eesmärk on tunnustada väljapaistvaid inimesi, kelle teod lähevad ajalukku,» ütles Hussar. Ta lisas, et Postimehe jaoks läheb 2016. aasta inimese väljakuulutamine ajalukku ka selle poolest, et tegemist on Postimehe 160. sünnipäeva-aasta avaüritusega.