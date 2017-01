Urmas Sukles loobus eetilistel kaalutlustel Reformierakonna juhatusse kandideerimisest

Sukles kirjutas sotsiaalmeedias, et üritas mõni päev tagasi saata e-kirja Reformierakonna omavalitsusjuhtide listi, mis aga ebaõnnestus valesti sisestatud aadressi tõttu.

«Kuna ma tegin eksisammu meilisaatmise järgselt, süüdistades Reimo Nebokatti ja IT-mehi minu meili kinnipidamises, siis ma ei pea eetiliselt võimalikuks jätkata Reformierakonna juhatusse kandideerimist,» teatas Sukles.

Samas viitas Sukles Reformierakonna kontori poolsele survele partei maakonnaorganisatsioonidele.

«Kuigi ma ei saa tagantjärgi kinnitada, kas omavalitsusjuhtide listi kirjutamine oli piiratud või mitte, selgus siiski, et maakondade listid olid range kontori tsensuuri all või tavaliikmetele suletud ja selline tõsiasi ausate valimiste konteksti küll ei mahu. Minuga võtsid ühendust mitmed Reformierakonna liikmed teistest maakondadest ja kinnitasid, et «kontori» poolne surve, lisaks meilikontrollile, oli Kristen Michali toetamisel suur, jõudes mõnel pool lausa ähvardusteni,» kirjutas Haapsalu linnapea.

Sukles avaldas erakonna juhivalimisel toetust Hanno Pevkurile ning ta avaldas lootust, et Pevkur teeb Reformierakonnast ausa ja puhta poliitika erakonna.

Reformierakonna üldkogu valib uue esimehe ja juhatuse laupäeval.