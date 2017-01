Tartu Ülikoolil on etteheiteid ka ehitusjärelevalvele

Postimees kirjutas eile, kuidas Tartu Ülikool ütles üles lepingu ehitusfirmaga YIT Ehitus, kuna ettevõte ei suutnud lepingust kinni pidada ning raamatukogu rekonstrueerimistöid õigel ajal lõpetada. Kahe rahvusvahelise kontserni kokkupõrke tulemusena on tekkinud vaidlus, kus osapooled üksteist vastastikku süüdistavad.

Ehituse teine etapp koos lugemissaalidega ehk põhiline tüliõun, mis mõeldud avamiseks tavakülastajale, pidi valmis saama juba mullu oktoobri alguseks. Olgugi, et nimetatud vaidlus käib ülikooli ja ehitusfirma vahel, tekib paratamatult küsimus, et kuidas praeguse olukorra tekkimist kuidagi ette ei osatud näha.

Sellel teemal ülikooliga vesteldes selgus, et tegelikult oli tellija sellele juba mõnda aega tagasi ka tähelepanu juhtinud. Lisaks YIT-ile ei olnud raamatukogu tellija rahul ka ehitusjärelevalvega, mida teostas hankekorras Sweco Est OÜ, mille kohta ülikool ka sügisel märgukirja esitas. Tellija polnud rahul sellega, et järelevalvaja ei ole olnud piisavalt täpne ning hoolas. «Seal oli järjestikku väiksemaid apsakaid, mida järelevalve oleks pidanud märkama, kuid märkas aga hoopis tellija,» selgitas Tartu Ülikooli kantsler Andres Liinat. Liinati sõnul pole sügisel esitatud märgukirjale aga siiani vastatud.

Sweco Est OÜ ehitusjuhtimise osakonna juhataja Hannes Nurga sõnul pole neil aga siinkohal eriti midagi kaasa rääkida. «Me oleme enam-vähem faktiliselt kursis kogu selle teemaga ajakirjanduse vahendusel. Kuna meid sinna protsessi pole kaasatud, siis meil ei ole siin väga midagi lisada,» kommenteeris Nurk, lisades, et järelevalve on põhimõtteliselt tellija esindaja ning tööd tehakse projektide baasil. «Meiega kontakti võetud ei ole ja sellest, mis seal toimus, lugesime me ajakirjandusest,» selgitas Nurk.

Tellija poolt esitatud märgukirja kohta pärides, mis viitas järelevalve puudujääkidele, märkis osakonna juhataja, et see on võimalik, kuid selgitas, et praegu räägib iga osapool oma versiooni ning seetõttu ei hakka Sweco seda kuidagi kinnitama ega ümber lükkama. «Protsess on meil käimas, me teeme seal praegu igapäevaselt tööd. Igaüks räägib praegu oma juttu, igaühel oma tõde ja las ta nii olla,» oli Nurk resoluutne.

YIT Groupi Soome peakontor teatas eile, et soovivad kindlasti pidada tellijaga läbirääkimisi, et lahendada tekkinud olukord ja kõrvaldada kõik võimalikud puudujäägid nii, et tellija saab, mida ta tellis.

Seda, kas ja millistel tingimustel YIT-iga koostööd saaks jätkata, Tartu Ülikooli kantsler Andres Liinat veel eile öelda ei saanud. «Ma ei oska seda kommenteerida, seda peab arutama ülikooli juhtkonnaga,» märkis kantsler siis. Samas tõdes Liinat, et vestlemine toob kindlasti kasu ning andis mõista, et ülikool on kindlasti avatud aruteludeks.