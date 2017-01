Ligi arvates on partei juhivalimised piinlikuks läinud: ma ei tunne enam sõber Hannot ära

Ligi kirjutas Facebookis, et Reformierakonna sisevalimised on läinud piinlikuks. Ta lisas, et tema sõnum tänasele üldkogule on: «Sõbrad, kui tahame olla kutsutud ajama suurt avalikku asja, ei saa meie suured avalikud sõnavõtud olla väikesed ja siseasjade kohta!»

«Ma ei tunne enam sõber Hannot ära, ta teeb kõik vastupidi ja lisaks kurdab, et tema asemel otsustab nõiduslik tagatuba. Me oleme olnud koos eestoas, mõlemad ministrid ja aseesimehed, aga mina olen saanud nii arvamust avaldada kui otsustada alati. Kuulatud saamiseks tuleb lihtsalt rääkida ja ammu enne seda tunda huvi. Eriti suurte avalike asjade vastu, sest kutsutud ja seatud saavad poliitikud nende, mitte sisevalimiste tarvis,» oli Ligi kriitiline.

Ei läinud just palju aega mööda, kui ka Pevkur võttis erakonnakaaslase postituse all sõna. «Jürgen - muidugi, me mõlemad teame, kuidas asjad käivad ;) Ma olen veendunud, et sa tunned mind ikka üldkogul ära. Ei ole habet ega pikki juukseid. Ikka samasugune. Ja kui sa leiad viimasest kuust minu sõnavõttudest või artiklitest mõne solvangu kellegi suunas, võta üldkogule kaasa, arutame. Mulle on alati meeldinud sinuga vaielda ja debateerida,» kirjutas Pevkur.

«Usun, et saad juhatuse valimistel ka hea tulemuse ja saame üheskoos erakonda muuta avatumaks. Et ka sisevalimised oleks kõigile võrdsete võimalustega, et mõlemad esimehe kandidaadid nt saaks liikmete kontaktid nendega suhtlemiseks, et kontor ei peaks saadetavaid postitusi või kirju läbi lugema jne,» lisas partei esimehe kandidaat.