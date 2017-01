Saarte vahel merehätta sattunud parvlaev loodetakse liinile saada pühapäevaks

«Laev saab kindlasti terveks, aga selle kohta, kas me homme (pühapäeval) suudame sõita, meil täit vastust ei ole,» ütles Laasmaa BNS-ile. «Praegu töötame selle tempo ja selle plaaniga, et homme liinil sõita. Tööd käivad ja oma kodulehele paneme me kindlasti teate välja. Ma usun, et see juhtub (laupäeva) pärastlõunal pärast kella kolme.»

«Elektrisüsteemis, laeva peakilbis oli rike ja paar suuremat sorti kondaktorit põlesid üheaegselt läbi,» selgitas Laasmaa rikke põhjuseid. «Kahjuks ei võimaldanud see muid masinaid ka käivitada. Rike ei ole suur ja kahju ei ole suur, aga paraku tekitas see palju probleeme.»

Laasmaa sõnul ei põhjustanud riket kindlasti ilm, täpne põhjus aga selgub lähipäevade jooksul.

Subsea Seveni tehnilised probleemid tekkisid reedel kella 9.07 ajal, kui laev oli juba koos 26 reisijaga sadamast väljunud. "Alusel tekkis elektrikatkestus, mistõttu seiskus peamasin ja seda ei saa ka käivitada," ütles Laasmaa. Tema sõnul jäi alus triivima, kuid püsis siiski paigal, kuna jää hoidis teda ühe koha peal.