Taavi Rõivase sõnul ootab Eesti avalikkus Jüri Rataselt fassaadi kõrval ka sisu uuendamist

«Välispoliitiline kurss ei ole vaid termin asjaosaliste kitsa ringi jaoks, see on eksistentsiaalne valik väärtustest ja Eesti tulevikust, avatusest ja suletusest. 1,3 miljoni inimesega riigil ei tohi olla kitsarinnalisust hoolida vaid kodustest asjadest. Kui soovime riigi ja rahvana püsima jääda, on meie häälel vaja rahvusvahelist kõla ja kandepinda,» rääkis Taavi Rõivas laupäeval Tallinnas Reformierakonna Üldkogule kogunenud erakonnakaaslastele.

«Olen selgitanud kümnetele ajakirjanikele ja kolleegidele, et Eesti inimesed on jätkuvalt Euroopa- ja NATO-meelsed. Ja siis teatab keegi keskerakondlane, et Venemaale naaberriigi ründamise tõttu kehtestatud sanktsioone tuleks leevendada. Või läheb Yana Toom Assadile külla. Või nõuab Eesti valitsus Balti peaministrite ühisavalduse teksti lahjendamist, et mitte Venemaad solvata,» ütles Rõivas.

«Peale selliseid fakte on üha raskem meie liitlaseid ja partnereid veenda, et Eesti välispoliitiline kurss püsib kaljukindel,» lausus Rõivas.

«Suurt pilti vaatavatel inimestel on küllap raske mõista, kust tuleb see tung, mis paneb suure osa Ukrainast vallutanud režiimi käsilastelt parteikassasse raha lunima või Süürias sadade tuhandete süütute inimeste surma eest vastutava ning meie aja suurima rändekriisi valla päästnud diktaatoriga sõbralikult poseerima. Kas tõesti väärtused? Või pigem ahnus, kus müügiks on kõik, ka Eesti,» küsis Rõivas.

«Oleks naiivne arvata, et Savisaare vahele- ja kõrvalejäämine lõpetas täielikult Kremli mõju Keskerakonnas,» märkis Rõivas.

Taavi Rõivase sõnul ootab Eesti avalikkus Jüri Rataselt senisest palju selgemaid seisukohti ning fassaadi kõrval ka sisu uuendamist. «Ei tohiks olla raske öelda, et Venemaa režiimi agressiivne käitumine ei anna ruumi sooja koostöö jätkumiseks sedasama režiimi juhtiva parteiga. Kuniks koostööleppe üks pool on Kremlis ja teine Stenbockis, ei võta keegi tõsiselt mesijutte Ansipi ja Rõivase valitsuste välispoliitika kursi jätkumisest,» lausus Rõivas.