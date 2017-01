Michal: räpase kampaaniaga puhast esimeest ei saa

82 pangasaladust avati.

Asi lõpetati, sest reegleid ei rikutud.

Tänaseks on õigusruum muutunud. Meie eestvedamisel muuseas, nagu Rein Lang ka ajakirjandusele öelnud.

Vastutus selle eest, milles meil süüd ei olnud ka võetud.

Mina võtsin. Ei pugenud peitu, ei ajanud segast. Olin oma nime ja näoga.

Sest juhid teevad seda - vastutavad.

Räägime siiski korra veel. Et oleks siin selge ja räägitud. Samas asjas andis tunnistusi samuti HannoPevkur. Mitmekordse, viiekordse metsavarga väidete alusel. Mitte Meikari. Mitmekordse metsavarga.

Milles vahe?

Mõlemate jutt ei leidnud kinnitamist, ei Meikari, ei metsavarga. Aga ometi on see sisevõitluses kasutuses.

Sõbrad, kuid räpase kampaaniaga puhast esimeest ei saa. Need, kes müüvad toodet – „plekitu“, ei saa jätta igalepoole poriseid jälgi. Räpane teeb räpaseks.

Teine hästi ajastatud sõnum oli Haapsalu linnapea Urmas Sukleselt. Mehelt keda Hanno soovitasmeile kõigile kirjas oma meeskonda.

Urmas Sukles nimelt saatis Hanno Pevkurit kiitva ja mind inetult mahategeva kirja valele aadressile.

Ja seejärel läks Päevalehte, Delfisse, Postimehesse, ERRi ja KUKUsse.

Sõnum oli e-hääletuse ajal – kontori IT mehed ja peasekretär takistasid Michali kasuks tema kirja laialisaatmist. Täpselt sel ajal, kui inimesed tegid valiku, ilmusid lood, kuidas Sukles süüdistab Michali pooldajaid.

Ja siis selgus … – mees kirjutas valele aadressile.

Kui tal poleks olnud edevust minu pilti ja laimu kõrvuti postitada FBsse, oleks see nii ka jäänud.

Ja seejärel läks veel päev, ning eile tunnistas ta avalikkuse survel, et vassis. Valetas, ütleme nagu oli.

Ajakirjanikud, kellega vestlema sattusin, ütlesid, et neil on väga kahju, et nii läks, nad ei tahtnud olla ärakasutatavad ja valet levitada.

Aga kahju oli tehtud. Mitu inimest ütles mulle, et peale selle vale selgumist, tahaks nad oma häältmuuta, kuid enam ei saa. Ja neid häirib see ebaõiglus, mille tööriistaks nad said.

Veel enamad inimesed, keda ma veel kohanud ei ole, otsustavad sarnaste lugude pealt.

Mind peetakse poliittehnoloogide tippu kuuluvaks. Fine, olgu siis öeldud, et see ongi räpane kampaania. See on midagi, mida kunagi, kodus, ei tehta. Mitte kunagi. Kodus.

Kaalusin ja arutasin loobumist, et minu jälestussellise viisi vastu asju ajada ka näha oleks. Ja tunda.

Kuid sõites ümber maa, sain teada, et see pole vaid minu probleem - see häiris igalpool ja igalpool pidi Hanno Pevkur selgitama, miks tema oma intervjuudes ja tema kampaaniameeskond nii käitub.Seda küsiti meilt ühe enam.

Oletame korraks, et Hanno Pevkur on meie erakonna esimees. Ehk see juht, kes seisab meie õlgadel. Kellele vaatame alt üles, sest ta toetub meile.

Küsin siis siin seistes, kas oma erakonnakaaslast, oma meeskonnaliiget, solvava mängu jagamineFacebookis on naljakas? Kas kõik siin arvavad niinagu Hanno uudistes – et see on lõbus?