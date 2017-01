Ossinovski: loodan, et ühiskondlike väärtuste teljel lõpetab Hanno oma erakonna viimaste aastate järkjärgulise ekrestumise

Ossinovski sõnul ei ole parlamendierakonna esimehe valimine erakonna siseasi, kuna valikust sõltub Eesti ühiskonna arengusuund. «Majanduspoliitikas ning võrdsete võimaluste tagamise küsimuses jäävad meie erakonnad ka edaspidi ilmavaateliselt eri seisukohtadele,» märkis Ossinovski sotsiaalmeedias.

«Küll loodan, et ühiskondlike väärtuste teljel lõpetab Hanno oma erakonna viimaste aastate järkjärgulise ekrestumise ning me saame koos seista #avatudEesti eest,» jätkas ta.

Ratas: Reformierakonna ettepanekud on jätkuvalt oodatud

Ka Keskerakonna esimees, peaminister Jüri Ratas õnnitles Pevkurit ning kogu valitud juhtkonda. «Reformierakond on pikaaegse valitsuserakonnana kahtlemata Eesti arengut väga tugevalt mõjutanud,» sõnas ta. «Kinnitan, et Reformierakonna ja teiste opositsioonierakondade mõtted ning ettepanekud on jätkuvalt oodatud.»

Ratas lisas, et toetab sisulist ja vastastikku austavat koostööd kõigi poliitikute vahel. «Seejuures tuleb meil oma töös alati lähtuda Eesti inimeste huvidest ning viia üheskoos meie riiki edasi.»

Herkel: Hanno Pevkurile edu soovides torkab mulle silma üks detail

Vabaerakonna esimees Andres Herkel kirjutas Facebookis, et Hanno Pevkurile edu soovides torkab talle silma üks detail. «Valimistel osales minu arvutuse järgi 13,6 protsenti Reformierakonna liikmetest ehk 1693 liiget 12 437st,» märkis ta.

Võrdluseks tõi Herkel välja, et Vabaerakonna viimastel esimehe valimistel osales 27,8 protsenti liikmetest. «Kusjuures elektroonilise valimise võimalust meil ei olnud (loodetavalt järgmine kord tuleb).» Herkel lisas, et liikmeskond on Vabaerakonnal oluliselt väiksem, kuid aktiivsete liikmete osakaal suurem. «N-ö suurte erakondade registrid koosnevad inimestest, kes ei maksa liikmemaksu ja kes sisevalimistel ei osale.»

Keskerakond oma delegaatide süsteemiga suudab Herkeli sõnul seda puudust peita.

«Tekib küsimus, miks ülepea riik seda nõmedat registrit peab ja miks ei või erakonnad ise oma surnud liikmeid registris pidada, kui see liikmemassi kvantiteet nii tähtis tundub? Miks peab riik ülekaalukal määral fiktiivsetest liikmetest koosnevate MTÜde registrit?» küsis Herkel.