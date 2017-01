Lobjakas: Pevkur võitis lahingu, sõda läheb edasi

«Tegemist on Pevkuri jaoks ühe lahingu võitmisega, sõda läheb edasi,» kommenteeris Lobjakas eilset Reformierakonna esimehe valimiste tulemust. Tema hinnangul on oravapartei uue juhi esimene ja kõige suurem test see, mida ta hakkab peale partei personalipoliitikaga.

Lobjakas leidis, et Michal kujutab endast uuele esimehele probleemi. Küsimus seisneb nüüd selles, kas de jure Reformierakonna liidriks tõusnud Hanno Pevkur suudab ennast kehtestada ka de facto. Teine lahtine ots on oravate peasekretär Reimo Nebokat, «kes on samuti pärit tagatoast või kultuurist, mille koondnimetajaks on tagatuba.»

Samuti juhtis saatejuht tähelepanu sellele, milline saab olema dünaamika Pevkuri ja perekond Kallase vahel. «Nad on selgelt väga populaarsed ja tähtsad tegijad. Pevkuril tuleb nüüd vaadata, kui palju ta suudab, jõuab ning oskab anda Siim ja Kaja Kallasele seda rolli, ilma et ta siinjuures midagi olulist kaotaks,» märkis ta.

«Kui Pevkur saab läbi selle Gordioni sõlme läbiraiumisega või selle Augeiase talli puhastamisega, siis võib öelda, et ta on Reformierakonna tegelik liider ning võib minna vastu kohalike ja riigikogu valimistele suveräänse partei poliitika kujundajana dialoogis teiste partei juhtide ja realiikmetega, nagu ta on lubanud,» arvas Lobjakas.