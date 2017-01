Kaja Kallas võrdles Jürgen Ligi õunaussiga

«Aktuaalne kaamera» küsis Reformierakonna sisevalimistel suurt edu saavutanud Kaja Kallaselt kommentaari Jürgen Ligi väite kohta, et erakonna juhi valimine muutus vahepeal räpaseks.

Kaja Kallas Jürgen Ligi arvamust, et Pevkuri kampaania oli räpane, ei jaganud. «Ma nägin seda sõnavõttu ja minu arvates on see nagu see, et õunaussile tundub, et kogu maailm on õun, aga tegelikult on kogu maailm palju laiem. Mina nagu palju kaugemalt vaadates ei näe, et see oleks kuidagi ebaviisakas olnud, mulle see ei paista nii. Võib-olla tasub õuna seest välja tulla vahepeal.»