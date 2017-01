Pevkur võttis Michalilt üle Reformierakonna fraktsiooni juhtimise

Pevkur ütles erakonna teatel, et Reformierakond on jätkuvalt suurim fraktsioon riigikogus ja tugevaim opositsioonijõud. «Me ütleme konstruktiivselt ja kõvahäälselt välja, kui valitsus teeb vigu. Juba oma lühikese tegutsemisaja jooksul on nad näidanud oma ükskõiksust kehtivate seaduste suhtes ja soovi Eesti maksusüsteem pea peale pöörata,» ütles ta pressiteates.

Pevkur märkis, et on üsna hirmus kuulda, et valitsus soovib üle minna mitmeaastastele eelarvetele, mis näitab, et järgnevatel aastatel ei suudeta kinni pidada eelarve tasakaalu põhimõttest. See on tema sõnul tagasilöök nii Eesti maksukoormusele kui ettevõtluskeskkonnale.

Fraktsiooni senine esimees Kristen Michal teatas saadikurühma esimehe koha üleandmisest eile sotsiaalmeedias. «Aga olgu ka see pall maha löödud – juba eile sõnasin Hannole, et uus erakonna esimees peab olema fraktsiooni juht. Esmaspäevast. Sest nii on meil kombeks,» kirjutas ta.

Michal tõusis fraktsiooni esimeheks Reformierakonna eelmise esimehe Taavi Rõivase ettepanekul vahetult pärast seda, kui valitsus oli vahetunud ja erakond jäänud opositsiooni. Rõivas toetas Michalit ka erakonna esimehe valimisel, kus ta jäi laupäeval häältega 635 : 1048 Pevkurile alla. Fraktsiooni aseesimehed olid seni Pevkur ja Maris Lauri.

Reformierakonna võimuloleku ajal juhtis alates 2015. aasta kevadest fraktsiooni Urve Tiidus, saadikurühma aseesimeestena töötasid Valdo Randpere ja Meelis Mälberg.

Reformierakonna aseesimehed selguvad sel nädalal

Reformierakonna laupäevasel üldkogul valitud uus juhatus koguneb esmakordselt sel nädalal, et nimetada Pevkuri ettepanekul oma liikmete seast aseesimehed. Reformierakonna pressiesindaja sõnul ei ole koosoleku täpset aega praegu veel paika pandud. Seni oli erakonnal aseesimehi kolm: Kaja Kallas, Jürgen Ligi ja Hanno Pevkur.

Reformierakonna juhatuses vahetub laupäevaste valimiste järel neli inimest. Senisest juhatusest ei kandideerinud tagasi erakonna eelmine esimees Taavi Rõivas, endine kauaaegne minister Rein Lang ja riigikokku kuuluv Keit Pentus-Rosimannus, riigikogu liige Urmas Kruuse ei osutunud aga valituks.

Nende asemel pääsesid uute liikmetena juhatusse Siim Kallas, Urmas Klaas, Andrei Korobeinik ja Laine Randjärv. Senisest juhatusest jätkavad Kaja Kallas, Jürgen Ligi, Arto Aas, Ants Laaneots, Maris Lauri, Urmas Paet, Kalle Palling, Anne Sulling, Aivar Sõerd ja Urve Tiidus. Juhatusse kuulub ka esimeheks valitud Pevkur.