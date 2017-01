ERJK pole saanud Savisaarelt ligi 120 000 euro linnale hüvitamise kava

ERJK aseesimees Kaarel Tarand kinnitas esmaspäeval BNSile, et ERJK pole Savisaare advokaadilt ligi 120 000 euro linnale tagastamise ajagraafiku osas ettepanekuid saanud. Vastavasisulised ettepanekud pidid ERJKni jõudma reede õhtuks.

«Eks me nüüd peame tõenäoliselt kolleegidega komisjonist väikest kirjavahetust, et kui kiiresti me nüüd mingisuguse otsuse peame tegema. Tõenäoliselt me jätame selle sisulise arutuse siiski koosolekuks, milleni veel on paar nädalat,» sõnas Tarand.

Kui Savisaar ettekirjutust ei täida ja valimisreklaamile kulutatud raha linnale ei hüvita, siis võib ERJK Tarandi kinnitusel teha ettepaneku siseministrile, et summa hüvitataks Keskerakonnale ette nähtud riigieelarvelise toetuse arvelt.

«On ju selge, et Keskerakond ei ole siiamaani oma endisest esimehest selgesõnaliselt lahti öelnud, vaid kuni viimase ajani on kaetud tema õigusabikulusid ja muid kulusid,» sõnas Tarand.