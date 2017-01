Leigeril purunes esmaspäeval Rohukülas põrkepoord

«Aktuaalse kaamera» andmetel sõitis laev katki oma põrkepoordi.

«Tegu on tavapärase sündmusega, eks laevaga, mis liigub, võib ikka midagi juhtuda. Tõesti sõideti kai küljes olevatele seadmetele külge, seal on väike kriimustus, juba on tehtud pildid, juba on Saarte Liinidega vahetatud kirju, lähipäevil mõlemad ettevõtted vaatavad üle ja siis otsustavad, et kas pöördutakse kindlustuse poole või siis üks või teine pool selle kompenseerib. Laev saab edasi sõita. Selle pärast ükski reisija vedamata ei jää,» selgitas Padar.

Padar märkis, et Leigeril on selgunud ka mõningaid pisemaid vigu, kuid ka see on täiesti tavapärane ja saab garantiiajal parandatud.

Näiteks on trepi peal liist lahti läinud, lift jättis teinekord inimesi ukse vahele ja söögilift, mis üles meestele peaks süüa viima, jäi ühel hetkel seisma, kirjeldas Padar.

«Selliseid asju tuleb ikka ette. See on reegel merenduses, et võtab aasta aega, et garantiiajal need märkused maha saavad ja korda saavad. Natuke kannatust. Aga esimene tagasiside on positiivne.»