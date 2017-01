Lätlane pani Mark Soosaare kütusekanistri pihta

Soosaar ostis eile hommikul Manija saarele kiirustades Vana-Pärnu Olerexi tanklast kanistrisse 25 liitrit diislit ja asus seejärel autot tankima. Kanistri pani ta seniks sõiduki kõrvale maha. Kui paak tangitud sai ja kütuse eest makstud, istus Soosaar autosse ja sõitis ära. Kuid paraku unustas ta kanistri autosse tõsta.

«Läks kiireks, tahtsin laeva peale peale jõuda ja unustasin kanistri lihtsalt maha, sinna bensiinitankuri kõrvale,» rääkis Soosaar, kes peab Manijal talu ja võtab mandrilt aeg-ajalt kütust tagavaraks.

«Hakkasin siis Manijal äkki vaatama, et noh kus see kütus siis jäi, ja ei olnudki,» meenutas Soosaar, kes helistas kohe Pärnus elavale tütrele, et ta läheks ja vaataks, kas mõni aus inimene on kanistri ehk teenindaja kätte andnud. «Usun, et 99 protsenti inimestest oleks kanistrit maas nähes selle bensiinijaama sisse viinud ja eks ma ikka lootsin,» märkis ta.

Paraku kanistrit bensiinijaamas enam ei olnud, ei väljas tankuri kõrval maas ega teenindaja käes. Lahke töötaja oli aga nõus vaatama turvakaamera salvestust ja nii kanistri saatus selguski. «Alguses paistis roheline kanister kenasti ekraanil. Seisis, seisis seal, kuni sinna ette veeres üks valge Läti numbrimärgiga Renault buss. Uks läks lahti, uks läks kinni ja kanistrit enam polnudki,» rääkis Soosaar, et buss sõitis sellega lihtsalt minema.

«Kanister muidugi ootas mind, aga ega ta jõudnud lõputult oodata. Kui eestlane järele ei tule ja lätlane tuleb, siis tuleb kaasa minna,» naeris ta ja kiitis, et selline ilus tugev plastmassist kanister oli, 30-liitrine, rohelist värvi.

Seejärel helistas Soosaar oma sõbrannale, ajakirjanik Ester Vilgatsile, ja küsis nõu, et mida nüüd tegema peaks. Vilgats soovitanud politsei infotelefonile helistada.

«Nii ma siis helistasin ja kohe juhatati politsei kodulehele, kus sai täita süüteoteate e-avalduse. Ligi pool tundi täitsin seda, saatsin ära, ja varsti tuligi teade, et avaldus on vastu võetud,» kirjeldas Soosaar ja ütles, et ta ikka pisut mõtles enne, kas hakkab oma hajameelsuse pärast politseile lisatööd tekitama.

Lahtrisse, kuhu tuli panna rahaline kahju, märkis ta 35 eurot. «Eks politseil ole ka muud teha, kui mu kanistrit taga ajada, pealegi on see nii väike summa, aga eks ta ole selline õpetlik lugu,» lisas filmimees, kes jääb nüüd huviga ootama, kas ja kuidas asi laheneb.

Vilgats jagas sotsiaalmeedias ka bussi numbrit – HS-3293 –, et kui kellelgi peaks Lätis tuttavaid olema, siis öelgu sellele pätist lätlasele edasi, et toogu Margi kanister tagasi.