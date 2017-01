Sõru-Triigi liinil sõitva parvlaeva rikke põhjus sai selgeks

Parvlaeva Subsea Seven remondi maksumus jäi AS Kihnu Veeteede juhatuse liikme Andres Laasma sõnul 1000 euro piirdesse. «Laevaremondiks on see väga väike summa,» nentis Laasma.

Reedese sündmuse põhiprobleem oli elektrisüsteemi rike, mis ei võimaldanud peamasina ja generaatorite käivitamist ja laevast kadus elektrivool. Ühe jahutussüsteemi ülerõhu klapi rakendumise tõttu sattus elektrikilbi peale vett ja seetõttu tekkis lühis.



Automaadid said kannatada ja kuna vool kadus, ei olnud võimalik enam masinaid käivitada. «See pole üldse tavapärane. Ütleme nii, et laevaehituslikus mõistes on see klapp halva koha peal. Tegi küll oma tööd, aga sealt sattus ikkagi vett elektrikilipi ja tekkis lühis,» selgitas Laasma.



Lühise tõttu ei olnud enam võimalik laeva seadmeid elektrivooluga ohutult varustada kuna üheaegselt muutusid kasutuskõlbmatuks neli olulist automaatkaitset. «Meeskond otsustas suurema ohu vältimiseks mitte seadmeid rohkem käivitada ja kutsuda appi teine laev, mis pukseeriks laeva remondiks sadamasse,» rääkis Laasma.

«Elektrisüsteemi remont mereoludes osutus võimatuks. Sadamas elektriseadmed remonditi ja sooritati laupäeval ka laeva sõidugraafikuväline merekatsetus mille käigus rohkem probleeme ei tuvastatud,» nentis ta.



Ent pühapäevasel reisil jäi parvlaev taas keset Soela väina seisma, sest laeval esines järjekordne rike. Nimelt käituvad laevad lähtuvalt nende ehituslikust omapärast jäätingimustes erinevalt ja seetõttu tuleb erinevaid peamasina jahutusüsteemi režiime rakendada.



Kuna tegemist on Soomest renditud laevaga, siis puudus meeskonnal varasem võimalus paksemas jääs jahutusrežiimi häälestada. «Selles konkreetse paksusega plaatjääs ei olnud varem meeskond selle parvlaevaga (toim - Subsea Seven) sõitnud ja seetõttu tekkis vajadus jahutusrežiimi korrigeerida,» rääkis Laasma.



«Seda on võimalik teha üksnes reaalsetes jääoludes masina jahutussüsteemi parameetreid jälgides. Jääs sõitmise probleemiks laevade puhul, mis võtavad jahutusvee laeva põhja alt on süsteemi võimalik ummistumine jääga,» selgitas Laasma. Selle vältimiseks tuleb sissepumbatava jahutusvee hulga ja väljapumbatava jahutusvee suuna kombineerimisega saavutada sobiv kombinatsioon.

Pühapäevase reisi märkimisväärse pikenemise oluliseks põhjuseks oli plaatjääs kanali nii öelda sissemurdmine aeglasemal käigul ehk kolm kuni neli sõlme tavapärase 10 asemel.

Laasma sõnul on laeva tehniline seisukord vaatamata laeva vanusele hea ja hetkel väljavahetamise või asenduslaeva liinile toomise põhjus puudub. Alates kevadest asub liini teenindama uus riigi poolt ehitatav reisiparvlaev Soela.



Laasma avaldas lootust, et seesuguseid juhtumeid enam ette ei tule. «Anname endast parima selliste probleemide vältimiseks tuleviks. Kahjuks on igasuguse tehnika puhul alati oht riketeks ja seda sõltumata laeva vanusest või tehnilisest seisukorrast,» märkis Laasma.

