Kas Tallinna suundunud Tõll lõhkus tulevase jäätee?

Tõll sõitis Virtsust Tallinna risti mandri ja Muhumaa ning mandri ja Hiiumaa vahelt, kus sobiva ilmaga avatakse igal talvel jääteed. Maanteeameti kinnitusel on Väinamerel praegu küll õhuke jääkate, kuid see on alles niivõrd õhuke ja ebaühtlane, et laevaliiklust tulevaste jääteede piirkonnas seni keelatud ei ole.

Tõllu teekond Virtsu sadamast Tallinnasse läbi Väinamere. / Kuvatõmmis / Marinetraffic

Maanteeameti Lääne regiooni hooldevaldkonna juhi Hannes Vaidla sõnul ei ole praegu veel ühegi jäätee rajamine võimalik. Praegu on jää- ja ilmastikuolud veel sellised, mis ei võimalda uuringuid teostada.

Väinamerd kattev jääkirme on praegu veel väga õhuke ja ebaühtlane. Korraliku paksu jää tekkimist on takistanud soe ilm ja sagedased tormid, mis on tekkivat jääkatet lõhkunud.

Tavaliselt teeb maanteeamet jääteede rajamiseks veeteede ametile ettepaneku keelata teatud piirkonnas laevaliiklus, et alused ei sõidaks risti üle jääteede ja ei lõhuks seal jääda. Tänavu ei ole maanteeamet veeteede ametile sellist ettepanekut veel teinud.

Eelmisel aastal sulges veeteede amet maanteeameti taotlusel laevaliikluse Väinamerel jääteede kulgemise piirkonnas 15. jaanuaril.

Selleks, et jäätee rajada, peab jääkihi paksus olema kogu jäätee ulatuses minimaalselt 11 sentimeetrit. Enne jäätee avamist peab jäätee rajaja korraldama põhjalikud jääkatte uurimistööd.

Haapsalu-Noarootsi jäätee rajaja selgub järgmisel nädalal. Tavaliselt avab maanteeamet talviti alati esimesena Haapsalu-Noarootsi jäätee, kuna see kulgeb üle kinnise lahe ja looduslikud tingimused on jää tekkeks head. Eelmisel aastal avas maanteeamet Haapsalu-Noarootsi jäätee liikluseks 11. jaanuaril.