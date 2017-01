Reformierakond sai kolme kuuga üle 150 000 euro annetusi

Kui tänavu esimeses kvartalis sai Reformierakond annetusi 26 000 ja teises kvartalis 10 600, siis kolmandas kvartalis üksnes 7500 eurot. Tegu oli partei viimaste aastate kõige väiksema annetussummaga.

Viimases kvartalis kogunes annetusi 151 282 eurot, millest 128 000 eurot andsid suurettevõtjad Aivar Berzin, Heldur Meerits, Jaan Tallinn, Karli Lambot, Margus Linnamäe, Parvel Pruunsild, Priit Alamäe ja Vahur Voll. Projekti eestvedaja, Bigbanki üks omanikke Parvel Pruunsild on Postimehele öelnud, et ettevõtjad tegid neljale erakonnale annetuse just nüüd ja sellises mahus seetõttu, et poliitikud astusid lõpuks ometi vajalikke samme Eesti iibeprobleemi leevendamise suunas.

Lisaks neile sai praegu opositsioonis olev Reformierakond annetusi ka teistelt ettevõtjatelt: Väino Kaldoja andis parteile 10 000, Jaak Annus 5000, Enn Veskimägi 3000 ja Andrus Kuusmann 2000 eurot. Ülejäänud toetussummad jäid vahemikku 5–460 eurot. Kokku tegi Reformierakonnale aasta viimases kvartalis annetuse 61 inimest.

Reformierakonna tuludele lisandus ka 499 inimeselt kogutud liikmemaks 7472 ja riigieelarvest saadud toetus 401 932 eurot.