Riigikogu majanduskomisjon tegeleb sundüürnikele hüvitise maksmise küsimusega

«Kahjuks on eelnõu juurest puudu mõjuanalüüs ja me ei oska praegu öelda, kui paljusid isikuid see puudutab ja mis oleks selle rahaline ulatus. Selle tõttu toetame ka meie nende asjaolude selgitamist loodavas omandireformi komisjonis,» ütles majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ehitus- ja elamuosakonna juhataja Karin Sillmann.

Moraalne kahju on eelnõus küll mainitud, kuid esialgses variandis selle kohta midagi täpsemat kirjas ei ole.

Majanduskomisjoni liige Siim Kiisler (IRL) soovis täpsustada seda, kuidas võiks välja näha moraalse kahju suuruse määramise mehhanism.

«Moraalse kahju hindamine on tehniliselt lihtne, summa kindlaksmääramine aga natuke keerulisem. Küsimus on selles, et see on kohtu pädevusse kuuluv küsimus. Seda, et inimene on moraalset kahju saanud, saab mitmel viisil tõestada. Meditsiiniliste tõenditega saab tõestada, et tervis halvenes, et näiteks kolmandal päeval pärast halva uudise kuulmist sai inimene infarkti. Sellised asjad on moraalne kahju ja selle suuruse määrab kohus,» selgitas Ploom. Kohtusse pöördumine on aga iga inimese vaba valik.

Riigikogu liige ja endine sundüürnik Heimar Lenk ütles, et kõnealune seaduseelnõu on tehtud selleks, et heastada inimestele see ülekohus, mida Eesti riik on neile teinud. «Eesti riik ei saa puhtana edasi minna, kui see asi on tegemata. Sest üürnike lapsed ja lapselapsed meenutavad seda samamoodi, nagu mina meenutasin täna oma isa,» ütles Lenk.

«Üürnike Liidu arvates on üürnikel õigus nõuda kompensatsiooni selle summa ulatuses, mille ulatuses nad ostsid endale uue korteri. Toome selle tänapäeva, arvestame ümber ja asi on klaar. Maksin nii palju, tahan saada nii palju. Sest riik on süüdi, et mind kodust välja tõsteti. Ja minu isiklik seisukoht on selline, et moraalse kahju peaks heastama uue valitsuse peaminister või meie värske president, kes peaksid esinema avaldusega või kahetsusega, et selline omandireform on Eestis läbi viidud. Nad peaksid vabandama elavate ja nende kannatuste läbi meie hulgast lahkunud inimeste ees,» lausus Lenk.

«Peame tunnistama, et ajaloos on olnud palju ebaõiglust. Lähiajalugu vaadates nii 1940. aastatel kui 1990. aastatel. Majanduskomisjon arutab seda teemat oma järgnevatel istungitel ja ma loodan, et kevadeks ka jõutakse mingi lahenduseni, et ütles komisjoni istungit juhtinud Aivar Kokk lõpetuseks.