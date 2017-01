Kaart: millised on lumeolud Eesti suusakeskustes

Nõmme spordikeskuse direktor Toomas Klasen tõdes eile päeval, et olud on praegu vesised. «Koolilapsed käivad oma tunde vaikselt läbi viimas ja hetkel laenutame vanemat suuska. Homme on plaan kunstlund rajale vedama hakata. Eelmine nädal oli küll korralikult külma, kuid lumetootmist segas väga kõva tuul, mis murdis metsas mõned puud, samuti tuleb välja vahetada kaks valgustusposti,» rääkis ta.

Nõmme spordikeskuses on Klaseni sõnul esimesel võimalusel muidugi plaan lund juurde toota. «Ilmad on väga heitlikud, pikki prognoose eriti teha ei õnnestu, võtame päev korraga. Oma töö on personali seas teinud ka gripp,» nentis ta.

Kiviõli seikluspargis, mis talvel muutub suusakeskuseks, on täna avatud kaks 400-meetrist põhinõlva. Kuna nüüd lubab taas külma, toodetakse jõudumööda lund kogu aeg juurde, et saaks varsti avada ka lumepargi ja pikemad suusanõlvad. Sula tõttu olid rajad vahepeal veidi pehmed.

«Sula on teinud oma töö – lund suusatamiseks ei ole. Ootame uut lund, seniks head jalutamist.»

Valgehobusemäe suusa-ja puhkekeskuse juhataja Kalju Kertsmik ütles, et hetkel saab Valgehobusemäel sõita kunstlumega kaetud 1,5-kilomeetrisel suusarajal, kus sees ka klassika jälg. Loodusliku lumega suusarajal saab sõita vanema suusaga 3 ja 5 km rajal uisku. Kunstlund jätkub märtsi lõpuni.

Pirita ja Kõrvemaa suusakeskustes tõdeti eile, et olud on rasked. Pirita spordikeskuse arendus -ja müügijuht Priit Aunroos ütles, et hetkel ei ole neil avatud mitte ühtegi suusarada. Loodusliku lund ei ole piisavalt, et suusatada.

«Ilmataat andis eelmine nädal mõned päevad külma ilma ja saime nende päevade jooksul natuke kunstlund toota. Homme proovime hakata seda laiali vedama ja kui kõik läheb nii nagu plaanitult, siis loodame nädalalõpuks vähemalt 500-meetrise ringi valmis saada.

Kui suusarada valmis, siis avame ka suusavarustuse laenutuse,» lausus Aunroos ja lisas, et talvemõnusi saab Pirita spordikeskuses sellegipoolest nautida. Igapäevaselt on avatud liuväli ja lumega on kaetud ka kelgumägi.

«Hetke seis on keeruline, sest on temperatuur on 0 kraadi,» möönis ka Marilin Pehka Kõrvemaa matka- ja suusakeskusest eile. «Lund metsa all vähe, suusatada saab vabatehnikas 1,5, 3, 5, 19 ja 24 km rajal ja viletsama suusaga. Ideaalse suusaraja tegemiseks eeldame kuni 15 cm lisanud. Homne ilmateade lubab juba miinuskraade ning saame kunstlund tootma hakata,» märkis ta.

