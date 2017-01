Ülevaade: kolm muudatust, mida silmas pidada kohalikel valimistel

Haldusreform kärbib valitavate saadikute arvu

Kõige suuremaid muudatusi toob kaasa haldusreform, mille käigus väheneb järsult nii omavalitsuste kui ka 15. oktoobril valitavate volikogu liikmete arv. Rahandusministeeriumi hinnangul jääb pärast peagi algavat sundliitmiste etappi Eestisse alles 75–80 kohalikku omavalitsust, mille volikogudesse hakkab kuuluma senisest umbes kolmandiku võrra vähem liikmeid. Esialgsel hinnangul väheneb volikogu liikmete arv praeguselt 3000-lt umbes 2000ni.

Ainuüksi Saaremaal väheneb volikogu liikmete arv pea saja võrra: kui praegu on Kuressaare linnas, Lääne-Saare, Orissaare, Pihtla, Valjala, Salme, Kihelkonna, Laimjala, Mustjala, Torgu ja Leisi vallas kokku 127 volinikku, siis loodavas Saaremaa vallas hakkab vallavolikogusse kuuluma vaid 31 saadikut.

Jõgeva valla, linna ning Palamuse ja Torma valla ühinemisel tekkivas Jõgeva vallas väheneb volikogu liikmete arv 64-lt 27, Põlva, Ahja, Laheda, Mooste ja Vaste-Kuuste valla ühinemisel tekkivas Põlva vallas 63-lt 27, Saue valla ja linna ning Kernu ja Nissi valla ühinemisel moodustuvas Saue vallas 60-lt 27 ning Järva-Jaani, Albu, Ambla, Imavere, Kareda ja Koigi valla ühinemisel tekkivas Järva vallas 68-lt 21ni.

Omavalitsuste ühinemislepingutes lepitakse lisaks volikogu liikmete arvule kokku ka see, mitmes valimisringkonnas seekordsed kohalikud valimised toimuvad. Kui enamasti korraldatakse valimised ühes ringkonnas ehk kogu uue omavalitsuse territooriumil, siis praegu on teada juba ka kümmekond omavalitsust, kus moodustatakse mitu valimisringkonda.

Nii näiteks toimuvad kahes valimisringkonnas valimised Pärnus ning Saarde ja Kehtnakandi vallas. Pärnus hõlmab üks ringkond praegust Pärnu linna ja teine Audru ja Paikuse valda, Saarde vallas moodustatakse eraldi valimisringkond praeguse Saarde valla ja Surju valla ning Kehtnakandi vallas praeguse Kehtna valla ja Järvakandi valla territooriumil.

Riigi valimisteenistuse juhi Priit Vinkeli sõnul toovad kohalikud valimised muudatusi neile valijaile, kes elavad liituvates omavalitsustes. «Kui valija elab liituvas omavalitsuses, siis ta peab vaatama, kas selles omavalitsuses on üks valimisringkond või mitu ringkonda. Kui omavalitsuses on mitu ringkonda, siis ta saab valida ainult oma ringkonnas,» ütles ta. «Kui aga näiteks viis omavalitsust liituvad ja moodustavad ühe suure ringkonna, siis see tähendab, et kandidaatide valik on võrratult laiem kui varasemalt, seal on kõigi viie endise omavalitsuse kandidaadid.»

Kuigi ka valimisjaoskondade moodustamine on omavalitsuste endi otsustada, paistab Vinkeli sõnul praegu, et suure tõenäosusega saavad valijad valimispäeval hääletamas käia samades kohtades, kus ka varasematel aastatel.

Samas annab seadus omavalitsustele seekord varasemast palju paindlikumad võimalused korraldada eelhääletamist. Vinkeli sõnul on eelhääletamise ajal võimalik jaoskondi liigutada näiteks nii, et ühe päeva jooksul käib see mitmes külas. «Eelhääletamise korraldamiseks on omavalitsustele antud hästi vabad käed, valimispäeval samas on valimisjaoskonnad kindlates kohtades,» ütles ta.

Valikut pääsevad tegema ka 16- ja 17-aastased

Esimest korda saavad Eestis kohalike volikogude valimistel hääletada ka 16- ja 17-aastased noored, kellele riigikogu andis valimisõiguse kahes koosseisus vastu võetud põhiseaduse muudatusega 2015. aastal. Muudatuse eesmärk on kaasata noori inimesi senisest enam kohaliku elu küsimuste arutamisse ja otsustamisse.