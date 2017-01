Ratase kinnitusel ei kujunda Toom Eesti välispoliitikat

«Yana Toom on Euroopa Parlamenti valitud viimastel Euroopa Parlamendi valimistel. Kui te küsite, kas mina isiklikult sinna (toim - Süüriasse) oleksin läinud, siis ei, ma ei oleks läinud selle delegatsiooniga sinna mitte mingil juhul,» ütles Ratas riigikogu infotunnis.



«Minu teada ta käis seal kui Euroopa Parlamendi saadik, kuhu ta on saanud rahva mandaadi. Mis asju ta seal täpselt tegi ja arutas, minul ei ole rohkem infot, kui on ajakirjanduses olnud,» lisas Ratas.

«Minu teada on Yana Toom ise öelnud, et ta ei kujunda Eesti välispoliitikat, seda teevad teised instantsid, ja tal on selles osas täielikult õigus. Teiseks, ega ta ei kujunda ka välispoliitilisi suundasid Eesti Keskerakonna osas,» toonitas Ratas.

«Ma arvan, et sõbralikud suhted diktaatori ja täna Süüria liidriga kellelegi au ei tee ja ma ei pea seda õigeks,» rõhutas peaminister ning kinnitas, et mõistab Süüria presidendi Bashar al-Assadi, Venemaa ja ka Iraani tegevuse rängalt hukka.