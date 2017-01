Siseministeerium analüüsib vajadust eradetektiivinduse seaduse järele

Siseministeeriumi korrakaitse- ja kriminaalpoliitika osakonna juhataja Veiko Kommusaar ütles BNS-ile, et analüüs on pooleli ning käesoleva aasta lõpuks langetatakse otsus, kas algatada eradetektiivinduse valdkonda reguleeriva seaduse väljatöötamiskavatsus või mitte.

Kommusaar märkis, et töörühm on praeguseks koos käinud ühe korra ning ministeerium on asjaosalistelt saanud esialgsed hinnangud. Töörühm koguneb uuesti käesoleva kvartali lõpus.

Eelmise aasta augustis kogunes esmakordselt eradetektiivinduse töörühm, mille ülesandeks on kaardistada praeguse eradetektiivindusega seonduvad kitsaskohad ja analüüsida eradetektiivinduse valdkonna reguleerimise vajadust.

Ametkondadeülene töörühm moodustati eradetektiivinduse valdkonna õigusliku reguleerituse vajalikkuse hindamiseks ja analüüsi koostamiseks ning seaduseelnõu väljatöötamiskavatsuse ettevalmistamiseks.

Töörühma eesmärgiks on kaardistada erinevate huvigruppide arusaamad eradetektiivindusest ning välja selgitada, kas turul on nõudlust sellise teenuse osutamise järele.

Eradetektiivinduse töörühma kuuluvad siseministeeriumi, politsei- ja piirivalveameti, riigiprokuratuuri, justiitsministeeriumi, Eesti Advokatuuri, sihtasutuse Kadunud ja Eesti Turvaettevõtete Liidu esindajad.