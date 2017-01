Mihkelson: Venemaa näeb Trumpis tööriista, millega USA positsiooni nõrgendada

Mihkelsoni sõnul on selge, et Venemaa soovib lõhkuda USA demokraatliku süsteemi usaldusväärsust nii palju kui võimalik, kirjutas ERRi uudisteportaal. Lõhkuda ka Ühendriikide kodanike usaldust Valge Maja ja administratsiooni ning demokraatlike valimiste vastu, rääkis ta «Ringvaatele» antud intervjuus.

«[…] Mul on väga raske ette kujutada /.../, et Venemaa huvides on teha Ameerika jälle suureks. Vastupidi, Venemaa jaoks on Ameerika Ühendriigid kõige olulisem konkurent, võib öelda ka vastane või isegi vaenlane. Seetõttu, kui vaadata Moskva poolt, nähakse Trumpis eeldatavalt loodetavat tööriista, millega Ameerika positsiooni maailmas nõrgendada ja Venemaa huvisid, ükskõik kas mõjuväljade kontekstis, esile tuua,» märkis ta.