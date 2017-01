Kultuuriministeerium ei toeta ERR-i juurde eetikanõukogu loomist

Riigikogu liikmete Andres Ammase, Igor Gräzini, Martin Helme ja Madis Millingu algatatud eelnõu kohaselt luuakse ERR-i juurde sõltumatu kolleegiumina eetikanõukogu. Eetikanõukogu annab eetilis-moraalseid hinnanguid ERR-i üksikute toodete või nende osade kohta, samuti rahvusringhäälingu tegevuse kohta tervikuna. Eetikanõukogu koosneb kolmest kuni viiest liikmest, kelle nimetab kultuuriminister ühiskondliku nõukoja poolt esitatud kandidaatide seast. Eetikanõukogusse ei saa kuuluda ajakirjanikud ja mistahes meediaväljaannetega püsivalt või lepinguliselt seotud isikud, samuti eetika-õppejõud. Eetikanõukogu liikmed tasu ei saa, seisab eelnõus.

Eelnõuga kaotatakse rahvusringhäälingu koosseisu kuuluva eetikanõuniku ametikoht.

Kultuuriministeerium teeb valitsusele ettepaneku eelnõu mitte toetada eelkõige põhjusel, et pole selge eetikanõukogu pädevuse ulatus ja kas eetikanõukogu tegevusega soovitakse laiendada rahvusringhäälingu ja tema ajakirjanike vastutuse ulatust.

«Kuna eetikanõukogu liikmed nimetaks kultuuriminister ühiskondliku nõukoja poolt esitatud kandidaatide seast, siis võib rahvusringhääling muutuda kaudselt täidesaatva võimu ees vastutavaks ja see läheb vastuollu rahvusringhäälingu seaduses sätestatud saadete, programmide ja muude meediateenuste tootmise ja edastamise sõltumatuse printsiibiga. Lisaks tuuakse välja, et eetikanõukogu moodustamine on võimalik ka seadusandliku sekkumiseta, kuna kehtiv seadus näeb ette selle loomise võimalikkuse eetikanõuniku ettepanekul,» leiab kultuuriministeerium.