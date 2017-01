Tugev tuul seiskas laevaliikluse Virtsu, Prangli ja Kihnu liinil

Tormituule ja raskete jääolude tõttu ei välju reisiparvlaev kell 6.30 Rohukülast. TS Laevade uus laev Leiger aga sõidab kell 6.30 Heltermaalt liinile. TS Laevad lubab Hiiumaa liini kohta uut infot edastada kella 8 ajal.

Virtsu-Kuivastu liinil katkes laevaliiklus öösel ning TS Laevad lubab selle taastumise kohta operatiivselt teavet anda.

Kihnu ja Prangli liinil reisilaevad päeva esimesel poolel ei sõida

Kihnu Veeteede kinnitusel jäävad ära reisiparvlaeva Kihnu Virve väljumised kell 7 Kihnust ja kell 8.30 Munalaiust. Õhtuste väljumiste toimumise täpsustab vedaja kella 15.15-ks.

Prangli liinil on tühistatud reisiparvlaeva Wrangö väljumine kell 7.30 Kelnaselt ning see on esialgu edasi lükatud kella 14-ks. Väljumiste toimumise kella 14 ajal Kelnaselt ja kell 15.30 Leppneemest täpsustab vedaja kella 13-ks.