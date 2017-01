Kohus: nõukaaegne koloss peab jääma muinsuskaitse alla

Probleemiks ei olnud mitte see, kas hoone väärib kultuurimälestiseks olemist, vaid kas mälestise staatusega kaasnevad piirangud on selle hoone puhul sobivas proportsioonis erahuviga, kirjutab Helerin Väronen Raplamaa Sõnumites.

1977. aastal Toomas Reini projekteeritud astmikpüramiidi vormiga hoonet peetakse arhitektuuriliselt silmapaistvaks ja autentseks ehitiseks. Hoone on pääsenud suurematest remontidest, nii et säilinud on palju originaalseid sisustuselemente ja viimistlusmaterjale. Nüüd vajab hoone remonti, kuid see tuleks kooskõlastada muinsuskaitseametiga ja teha niimoodi, et säiliksid hoonele iseloomulikud detailid ja konstruktsioon.

Muinsuskaitseameti piirangud on aga Stipend Investments OÜ arvates liiga suured ja takistavad nende äriplaani elluviimist ning ta pöördus oma õiguste kaitseks Tallinna halduskohtusse.

Tallinna halduskohus tegi 13. novembril 2015 otsuse, millega ei rahuldanud Stipend Investments OÜ kaebust kultuuriministri käskkirja tühistamiseks. Tallinna ringkonnakohus jättis oma möödunud aasta 14. detsembri otsusega halduskohtu otsuse muutmata. Ringkonnakohus leidis, et halduskohtu otsus on seaduslik ja põhjendatud.

