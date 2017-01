ID-kaardi modellikonkurss osutus noorte seas populaarseks

Politsei- ja piirivalveameti identiteedi ja staatuste büroo peaekspert Eliisa Sau sõnul saadeti neile konkursi esimesel päeval 122 fotot ja praeguseks on ametile laekunud üle 200 näopildi.

Nende seas on ka mitmeid nõuetele mittevastavaid pilte. «Osa on külgvaates, kuigi vaade peaks olema suunatud objektiivi. Lisaks ei ole mõned kandideerijad kaasa pannud oma isikuandmeid ja osa fotosid on saadetud valele aadressile,» selgitas Sau.

Seni on oma pilte saatnud peamiselt 18-25-aastased noored, naisi nende seas veidi enam kui mehi. «Siinkohal tahaksin öelda, et osalema on oodatud ka vanemad inimesed,» lisas Sau.

Kui osalemissoov on suur, aga sobivat näofotot pole kusagilt võtta, siis kehtiva ID-kaardi või passi foto saab alla laadida aadressilt eesti.ee isikut tõendavate dokumentide päringu alt. ID-kaardi pildi saab aga alla laadida ID-kaardi haldusvahendi abil (vaata lähemalt siit).

4. jaanuaril alanud konkurss on esmakordne. Nimelt kasutati senistel isikutunnistuste näidistel kahe kodakondsus- ja migratsiooniameti töötaja fotot. Kuna ID-kaart saab juba 15-aastaseks, otsustati aga seekord inimesi kaasata, et tähistada ühiselt ID-kaardi sünnipäeva. Sau väljendas heameelt, et fotokonkurss niivõrd populaarne on.

Konkursil osalemiseks saab kuni 20. jaanuarini saata foto ja osaleja andmed e-posti aadressile konkurss@politsei.ee. Võidufoto avalikustatakse 27. jaanuaril, kui ID-kaart tähistab 15. sünnipäeva.

Fotot hakatakse kasutama isikutunnistuste ja elamisloakaartide näidistel ja dokumente tutvustavates infomaterjalides.

Osalema oodatakse kõiki Eesti kodanikke, kes on vähemalt 18-aastased. Tuleb jälgida, et ilme fotol oleks neutraalne ja vaade suunatud objektiivi. Täpsemad nõuded fotole ja tingimused osalemiseks leiab siit.

Seni on Eestis väljastatud üle kolme miljoni isikutunnistuse. Mullu kasutas ID-kaarti elektrooniliselt kaks kolmandikku kasutajatest, kes andis aasta jooksul keskmiselt 94 digiallkirja ja autentis end 121 korral.

Esimesed ID-kaardid anti pidulikult üle 2002. aasta jaanuaris ja esimeste dokumendi saajate hulgas oli president Arnold Rüütel. Hetkel on ID-kaardile avatud ligi 3000 e-teenust, kliendikaardina kasutab seda umbes 50 ettevõtet.