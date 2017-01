Korb plaanib järgmisel aastal maavalitsused kinni panna

Maavalitsuste reformi eesmärk on suurendada kohaliku tasandi otsustusõigust, luua selgust riigiasutuste ülesannete jaotuses, ühtlustada maakondades pakutavate riigiteenuste kvaliteeti ja muuta riigiteenuste kättesaadavus maakonnakeskustes kliendile mugavamaks.

Esimese stsenaariumi kohaselt luuakse Regionaalamet, mis hakkab täitma maavalitsuste seni täidetud regionaalvaldkonna ülesandeid. Teine stsenaarium on jagada maavalitsuste ülesanded olemasolevate asutuste vahel.

Rahandusministeeriumi kaardistuse kohaselt on maavalitsuste ülesannetest võimalik haldusreformi järgselt omavalitsustele üle anda järgmised ülesanded: maakonna arendustegevus, maakonna turvalisuse nõukogude ja liikluskomisjonide koordineerimine, tervisedenduse ülesanded, alaealiste õigusrikkujatega seotud ülesanded, saarevahi töö, maakonna laulu- ja tantsupeo komisjoni töö korraldamine, kultuuri- ja spordiprogrammi korraldamine, sotsiaalvaldkonna tegevuslubade väljastamine ning rahvastikutoimingute läbiviimine.

Harju maavanema Ülle Rajasalu hinnangul oleks maavalitsuse reformi kindlasti Eestile vaja.

Rajasaare sõnul on ta seda mõtet, et maavalitsusi on liiga palju, rääkinud juba aastast 2010. «Mina oleksin jätnud kuus regionaalametit, kes hakkaks kõige ehtsamat regionaalpoliitikat ellu viima. Sinna peaksid olema kaasatud nii planeerijad, maanteeameti ametnikud ja keskkonnaametnikud – nii, et oleks tekkinud koos riikliku rahastusega kuus tugevat regiooni üle Eesti,» rääkis Rajasalu.

See oleks tema sõnul eeldanud seda, et ministeeriumi ameteid, kes täna iseseisvalt tegutsevad, oleks hakatud lammutama, kuid seni pole Rajasalu mõttega keegi kaasa tulnud, kommenteeris maavanem.