Parts hakkab kontrollikojas auditeerima Euroopa Liidu rahastamist ja haldust

«Härra Parts määrati Euroopa Kontrollikoja viienda auditikoja juurde,» teatas kontrollikoja pressiametnik Damijan Fišer.

Euroopa Kontrollikoja töö on korraldatud auditikodade kaudu. Kontrollikoda jaguneb viieks auditikojaks, kuhu kuuluvad kontrollikoja liikmed ja audititöötajad. Iga auditikoja liikmed valivad kaheks aastaks eesistuja, keda saab tagasi valida. Viiendat auditikoda juhib Küproselt pärit kontrollikoja liige Lazaros S. Lazarou.

Igal auditikojal on kaks vastutusvaldkonda: eriaruannete, iga-aastaste eriaruannete ja arvamuste vastuvõtmine ning EL-i eelarvet ja Euroopa Arengufonde käsitlevate aastaaruannete ettevalmistamine. Need dokumendid võtab vastu kontrollikoda kolleegiumina.

Euroopa Kontrollikoja ülesanne on kaasa aidata Euroopa Liidu finantsjuhtimise parandamisele, edendada aruandekohustuse täitmist ja läbipaistvust ning tegutseda liidu kodanike finantshuvide sõltumatu kaitsjana.

ELi sõltumatu välisaudiitorina kontrollib Euroopa Kontrollikoda, et ELi vahendid oleksid õigesti kirjendatud, et neid kogutakse ja kasutatakse kooskõlas asjassepuutuvate eeskirjade ja määrustega ning et neist saadav kasu oleks võimalikult suur.

Kontrollikoja liikmeteks on üks esindaja igast Euroopa Liidu liikmesriigist.

Partsi määramine Euroopa Kontrollikotta sai lõpliku kinnituse 19. detsembril, kui liikmesriikide valitsusi esindav Euroopa Liidu Nõukogu andis tema nimetamisele heakskiidu. Varasemalt oli tema kandidatuuri heaks kiitnud Euroopa Parlamendi täiskogu. Peaminister Taavi Rõivase valitsus otsustas esitada Isamaa ja Res Publica Liidu (IRL) liikme Partsi Euroopa Kontrollikoja liikme kandidaadiks 10. oktoobril.

Partsi ametlik tööleping kontrollikojas algas alates 1. jaanuarist ning see kestab 2022. aasta lõpuni.