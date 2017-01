Keskkonnaministeerium: väited raiest looduskaitsealadel ei vasta tõele

Keskkonnaministeeriumi töörühmas arutatud analüüsis kaardistati võimalusi, et katta laane- ja salumetsade range kaitse puudujääle ehk võtta salumetsi rangema kaitse alla või täiendavalt uusi alasid kaitse alla, teatas ministeerium.

Analüüsi kohaselt on Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) majandusmetsade salumetsadest 37 protsenti alla 20-aastased. Ühtegi piirangut nende metsade majandamiseks pole olnud, mistõttu ei saa väita, et on raiutud looduskaitsele lubatud alasid.

Neljapäeval töörühma kohtumisel osalesid keskkonnaagentuuri ja keskkonnaameti spetsialistid, Tartu Ülikooli ja Eesti Maaülikooli teadlased, keskkonnaministeeriumi metsaosakonna ja looduskaitse osakonna spetsialistid ning RMK ja keskkonnaühenduste koja esindajad.

Töögrupis jõuti järeldusele, et võimalused puudujääkide katmiseks riigimaadel on olemas.